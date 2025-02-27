Мясо получится нежным и сочным: эти рулетики с грибами и сыром сметут со стола первыми (видео)

Это блюдо украсит любое застолье

Хозяйки любят куриное мясо за вкус и быстроту приготовления. Однако некоторые опасаются, что мясо может получиться сухим и невкусным.

Зная некоторые секреты из куриного мяса можно приготовить сочные отбивные. Или обратить внимание на рецепт куриных рулетиков со вкусной начинкой внутри, рецептом которых с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить рулетики с грибами и сыром

Ингредиенты:

фарш из куриных бедер – 600 г;

Для начинки:

шампиньоны – 200 г;

лук – 1 шт.;

сливки 20% – 70 мл сливок 20%;

мука – 1/2 ст.л. муки;

немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп);

сыр моцарелла – 100 г;

специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Обжарить грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением соли.

2. Когда грибы подрумянятся, добавить сливки и муку, тщательно перемешать.

3.В куриный фарш добавить соль и тщательно перемешать.

4.Разделить фарш на 5 равных частей.

5.На рукав для запекания выложить одну порцию фарша, разровнять равномерно.

6.На середину выложить начинку из грибов, зелень и кусочки сыра моцарелла. Сформировать рулетик, обвалять его в панировочных сухарях.

7. Разогреть духовку до 200 градусов с конвекцией и запекать до золотистой корочки (примерно 20 минут).