Мясо получится нежным и сочным: эти рулетики с грибами и сыром сметут со стола первыми (видео)
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Это блюдо украсит любое застолье
Хозяйки любят куриное мясо за вкус и быстроту приготовления. Однако некоторые опасаются, что мясо может получиться сухим и невкусным.
Зная некоторые секреты из куриного мяса можно приготовить сочные отбивные. Или обратить внимание на рецепт куриных рулетиков со вкусной начинкой внутри, рецептом которых с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".
Как приготовить рулетики с грибами и сыром
Ингредиенты:
- фарш из куриных бедер – 600 г;
Для начинки:
- шампиньоны – 200 г;
- лук – 1 шт.;
- сливки 20% – 70 мл сливок 20%;
- мука – 1/2 ст.л. муки;
- немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп);
- сыр моцарелла – 100 г;
- специи – по вкусу;
Способ приготовления:
1.Обжарить грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением соли.
2. Когда грибы подрумянятся, добавить сливки и муку, тщательно перемешать.
3.В куриный фарш добавить соль и тщательно перемешать.
4.Разделить фарш на 5 равных частей.
5.На рукав для запекания выложить одну порцию фарша, разровнять равномерно.
6.На середину выложить начинку из грибов, зелень и кусочки сыра моцарелла. Сформировать рулетик, обвалять его в панировочных сухарях.
7. Разогреть духовку до 200 градусов с конвекцией и запекать до золотистой корочки (примерно 20 минут).