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Мясо получится нежным и сочным: эти рулетики с грибами и сыром сметут со стола первыми (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Оригинальные, аппетитные, сочные рулетики
Оригинальные, аппетитные, сочные рулетики

Это блюдо украсит любое застолье

Хозяйки любят куриное мясо за вкус и быстроту приготовления. Однако некоторые опасаются, что мясо может получиться сухим и невкусным.

Зная некоторые секреты из куриного мяса можно приготовить сочные отбивные. Или обратить внимание на рецепт куриных рулетиков со вкусной начинкой внутри, рецептом которых с нами поделились на Instagram-странице "hot_spicyua".

Как приготовить рулетики с грибами и сыром

Ингредиенты:

  • фарш из куриных бедер – 600 г;

Для начинки:

  • шампиньоны – 200 г;
  • лук – 1 шт.;
  • сливки 20% – 70 мл сливок 20%;
  • мука – 1/2 ст.л. муки;
  • немного зелени (петрушка, зеленый лук, укроп);
  • сыр моцарелла – 100 г;
  • специи – по вкусу;

Способ приготовления:

1.Обжарить грибы с мелко нарезанным луком на сковороде с добавлением соли.

2. Когда грибы подрумянятся, добавить сливки и муку, тщательно перемешать.

3.В куриный фарш добавить соль и тщательно перемешать.

4.Разделить фарш на 5 равных частей.

5.На рукав для запекания выложить одну порцию фарша, разровнять равномерно.

6.На середину выложить начинку из грибов, зелень и кусочки сыра моцарелла. Сформировать рулетик, обвалять его в панировочных сухарях.

7. Разогреть духовку до 200 градусов с конвекцией и запекать до золотистой корочки (примерно 20 минут).

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#Сыр #Фарш #Котлеты #Готовим дома