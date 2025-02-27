Ще один смачний салат з буряка: як його приготувати з солоним огірком та яйцями (відео)

Салат з цими інгредієнтами виходить смачним та цікавим

Чи не найпопулярнішими стравами з буряка є вінегрет або "Шуба". Також цей овоч додають до смачного та ароматного борщу.

Сьогодні ми хочемо поділитися ще одним рецептом ситної закуски. А опублікували його на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати салат з буряком, огірками та яйцями

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.;

мариновані огірки – 120 г;

яйця варені – 2 шт.;

синя цибуля – 0,5 шт.;

зелень;

майонез;

Спосіб приготування:

1.Буряк запекти та нарізати кубиками.

2.Цибулю нарізати кубиками.

3.Яйця відварити та нарізати кубиками.

4.Огірки нарізати кубиками.

5.Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом, додати зелень, перемішати.