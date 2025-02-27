Ще один смачний салат з буряка: як його приготувати з солоним огірком та яйцями (відео)
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Салат з цими інгредієнтами виходить смачним та цікавим
Чи не найпопулярнішими стравами з буряка є вінегрет або "Шуба". Також цей овоч додають до смачного та ароматного борщу.
Сьогодні ми хочемо поділитися ще одним рецептом ситної закуски. А опублікували його на Instagram-сторінці "an.cookbook".
Як приготувати салат з буряком, огірками та яйцями
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.;
- мариновані огірки – 120 г;
- яйця варені – 2 шт.;
- синя цибуля – 0,5 шт.;
- зелень;
- майонез;
Спосіб приготування:
1.Буряк запекти та нарізати кубиками.
2.Цибулю нарізати кубиками.
3.Яйця відварити та нарізати кубиками.
4.Огірки нарізати кубиками.
5.Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом, додати зелень, перемішати.