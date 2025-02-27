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Ще один смачний салат з буряка: як його приготувати з солоним огірком та яйцями (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Проста, апетитна закуска нашвидкуруч
Проста, апетитна закуска нашвидкуруч. Фото 1000.menu

Салат з цими інгредієнтами виходить смачним та цікавим

Чи не найпопулярнішими стравами з буряка є вінегрет або "Шуба". Також цей овоч додають до смачного та ароматного борщу.

Сьогодні ми хочемо поділитися ще одним рецептом ситної закуски. А опублікували його на Instagram-сторінці "an.cookbook".

Як приготувати салат з буряком, огірками та яйцями

Інгредієнти:

  • буряк – 2 шт.;
  • мариновані огірки – 120 г;
  • яйця варені – 2 шт.;
  • синя цибуля – 0,5 шт.;
  • зелень;
  • майонез;

Спосіб приготування:

1.Буряк запекти та нарізати кубиками.

2.Цибулю нарізати кубиками.

3.Яйця відварити та нарізати кубиками.

4.Огірки нарізати кубиками.

5.Змішати всі інгредієнти, заправити майонезом, додати зелень, перемішати.

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#Буряк #Салат #Готуємо вдома