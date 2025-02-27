Еще один вкусный салат из свеклы: как его приготовить с соленым огурцом и яйцами (видео)
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Салат с этими ингредиентами получается вкусным и интересным
Едва ли не самыми популярными блюдами из свеклы являются винегреты или "Шубы". Также этот овощ добавляют во вкусный и ароматный борщ.
Сегодня мы хотим поделиться еще одним рецептом сытной закуски. А опубликовали его на Instagram-странице "an.cookbook".
Как приготовить салат со свеклой, огурцами и яйцами
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.;
- маринованные огурцы – 120 г;
- яйца вареные – 2 шт.;
- синий лук – 0,5 шт.;
- зелень;
- майонез;
Способ приготовления:
1.Свеклу запечь и нарезать кубиками.
2.Лук нарезать кубиками.
3.Яйца отварить и порезать кубиками.
4.Огурцы нарезать кубиками.
5.Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, добавить зелень, перемешать.