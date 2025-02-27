Еще один вкусный салат из свеклы: как его приготовить с соленым огурцом и яйцами (видео)

Салат с этими ингредиентами получается вкусным и интересным

Едва ли не самыми популярными блюдами из свеклы являются винегреты или "Шубы". Также этот овощ добавляют во вкусный и ароматный борщ.

Сегодня мы хотим поделиться еще одним рецептом сытной закуски. А опубликовали его на Instagram-странице "an.cookbook".

Как приготовить салат со свеклой, огурцами и яйцами

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.;

маринованные огурцы – 120 г;

яйца вареные – 2 шт.;

синий лук – 0,5 шт.;

зелень;

майонез;

Способ приготовления:

1.Свеклу запечь и нарезать кубиками.

2.Лук нарезать кубиками.

3.Яйца отварить и порезать кубиками.

4.Огурцы нарезать кубиками.

5.Смешать все ингредиенты, заправить майонезом, добавить зелень, перемешать.