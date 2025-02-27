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Коштує копійки, а виглядає ефектно: пиріг "Зебра" сподобається гостям (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачно, із простих продуктів, на свято або щодень
Дуже смачно, із простих продуктів, на свято або щодень. Фото instagram.com

Пиріг настільки гарний у розрізі, що не потребує додаткових прикрас.

Коли ви чекаєте друзів, можна приготувати на лише складні тортики на кшталт "Наполеону" або "Медовика", але й досить просту випічку, яка, втім, виглядає ефектно. Так, пиріг "Зебра" готується досить швидко, виходить ароматним та смачним.

Це класичний домашній пиріг, який підкорює не тільки своїм смаком, а й ефектним мармуровим візерунком. Поєднання ніжного ванільного та ароматного шоколадного тіста створює гармонійний смак, а розріз кожного шматочка нагадує смугастий малюнок зебри, інформують на Instagram-сторінці "top_havchik".

Як приготувати пиріг "Зебра"

Інгредієнти:

  • 3 яйця;
  • 150 г цукру + дрібка солі;
  • 120 г молока;
  • 125 г олії;
  • 250 г борошна;
  • 1 ст. крохмалю;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • 3 ст. какао + 3 ст. молока;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з цукром і дрібкою солі до пухкої маси. Додати молоко, олію та перемішати.

2.Просіяти борошно разом із крохмалем та розпушувачем, поступово додати до тіста.

3.Розділити тісто на дві частини. В одну додати какао та 3 столові ложки молока, перемішати. У форму по черзі викласти світле та шоколадне тісто, зробити легкі малюнки дерев'яною паличкою.

4.Випікати пиріг у розігрітій до 180 C духовці близько 40-50 хвилин.

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#Пиріг #Зебра #Готуємо вдома