Коштує копійки, а виглядає ефектно: пиріг "Зебра" сподобається гостям (відео)
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Пиріг настільки гарний у розрізі, що не потребує додаткових прикрас.
Коли ви чекаєте друзів, можна приготувати на лише складні тортики на кшталт "Наполеону" або "Медовика", але й досить просту випічку, яка, втім, виглядає ефектно. Так, пиріг "Зебра" готується досить швидко, виходить ароматним та смачним.
Це класичний домашній пиріг, який підкорює не тільки своїм смаком, а й ефектним мармуровим візерунком. Поєднання ніжного ванільного та ароматного шоколадного тіста створює гармонійний смак, а розріз кожного шматочка нагадує смугастий малюнок зебри, інформують на Instagram-сторінці "top_havchik".
Як приготувати пиріг "Зебра"
Інгредієнти:
- 3 яйця;
- 150 г цукру + дрібка солі;
- 120 г молока;
- 125 г олії;
- 250 г борошна;
- 1 ст. крохмалю;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 3 ст. какао + 3 ст. молока;
- 1 ч. л. ванільного цукру;
Спосіб приготування:
1.Яйця збити з цукром і дрібкою солі до пухкої маси. Додати молоко, олію та перемішати.
2.Просіяти борошно разом із крохмалем та розпушувачем, поступово додати до тіста.
3.Розділити тісто на дві частини. В одну додати какао та 3 столові ложки молока, перемішати. У форму по черзі викласти світле та шоколадне тісто, зробити легкі малюнки дерев'яною паличкою.
4.Випікати пиріг у розігрітій до 180 C духовці близько 40-50 хвилин.