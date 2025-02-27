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Стоит копейки, а смотрится эффектно: пирог "Зебра" понравится гостям (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Очень вкусно, из простых продуктов, на праздник или каждый день
Очень вкусно, из простых продуктов, на праздник или каждый день. Фото instagram.com

Пирог настолько красив в разрезе, что не нуждается в дополнительных украшениях

Когда вы ждете друзей, можно приготовить только сложные тортики вроде "Наполеона" или "Медовика", но и довольно простую выпечку, которая, впрочем, выглядит эффектно. Так, пирог "Зебра" готовится довольно быстро, получается ароматным и вкусным.

Это классический домашний пирог, покоряющий не только своим вкусом, но и эффектным мраморным узором. Сочетание нежного ванильного и ароматного шоколадного теста создает гармоничный вкус, а разрез каждого кусочка напоминает полосатый рисунок зебры, информируют на Instagram-странице "top_havchik".

Как приготовить пирог "Зебра"

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 150 г сахара + щепотка соли;
  • 120 г молока;
  • 125 г растительного масла;
  • 250 г муки;
  • 1 ст. крахмала;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 3 ст. какао + 3 ст. молока;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до пышной массы. Добавить молоко, растительное масло и перемешать.

2.Просеять муку вместе с крахмалом и разрыхлителем, постепенно добавить в тесто.

3.Разделить тесто на две части. В одну добавить какао и 3 столовых ложки молока, перемешать. В форму поочередно выложить светлое и шоколадное тесто, сделать легкие рисунки деревянной палочкой.

4.Выпекать пирог в разогретой до 180 C духовке около 40-50 минут.

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#Пирог #Зебра #Готовим дома