Приготуйте цю закуску замість дерунів: її зметуть з тарілок за одну мить (відео)

Простий рецепт закуски з картоплі

Страви з картоплі ніколи не втрачають актуальності. Ми вже ділилися рецептом неймовірно смачних дерунів. Але сьогодні ми пропонуємо альтернативу, яка, можливо, затьмарить навіть їх. Ця закуска з картоплі та сиру готується легко, а результат перевершить усі очікування.

Ці апетитні картопляні коржики з сиром і беконом зникнуть з тарілок миттєво. А рецептом цієї закуски поділилася блогерка yavorskaa_cooking.

Інгредієнти:

Картопля (дрібна) — 8 шт.;

Сир твердий — 150 г;

Бекон — 50 г;

Олія — 1-2 ст.л.;

Сіль, спеції до картоплі — на смак.

Етапи приготування: