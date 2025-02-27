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Приготуйте цю закуску замість дерунів: її зметуть з тарілок за одну мить (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Рецепт закуски з картоплі та сиру
Рецепт закуски з картоплі та сиру. Фото Фото: Instagram/yavorskaa_cooking, колаж “Телеграф”

Простий рецепт закуски з картоплі

Страви з картоплі ніколи не втрачають актуальності. Ми вже ділилися рецептом неймовірно смачних дерунів. Але сьогодні ми пропонуємо альтернативу, яка, можливо, затьмарить навіть їх. Ця закуска з картоплі та сиру готується легко, а результат перевершить усі очікування.

Ці апетитні картопляні коржики з сиром і беконом зникнуть з тарілок миттєво. А рецептом цієї закуски поділилася блогерка yavorskaa_cooking.

Інгредієнти:

  • Картопля (дрібна) — 8 шт.;
  • Сир твердий — 150 г;
  • Бекон — 50 г;
  • Олія — 1-2 ст.л.;
  • Сіль, спеції до картоплі — на смак.

Етапи приготування:

  1. Картоплю добре миємо і відварюємо до готовності в мундирі.
  2. Готову картоплю розрізаємо на половинки.
  3. Сир натираємо на великій тертці.
  4. Деко застилаємо пергаментним папером, наливаємо трохи олії.
  5. Натираємо сир на великій тертці та викладаємо порційно на лист.
  6. На сир викладаємо половинку картоплі й дном склянки притискаємо, формуючи невеликий коржик.
  7. Посипаємо картоплю сіллю, улюбленими спеціями та трохи сиром.
  8. Зверху викладаємо трохи підсмажений та нарізаний бекон.
  9. Запікаємо картоплю в духовці 15 хвилин при температурі 200 градусів.
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#Рецепти #Картопля #Закуска