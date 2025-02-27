Приготуйте цю закуску замість дерунів: її зметуть з тарілок за одну мить (відео)
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Простий рецепт закуски з картоплі
Страви з картоплі ніколи не втрачають актуальності. Ми вже ділилися рецептом неймовірно смачних дерунів. Але сьогодні ми пропонуємо альтернативу, яка, можливо, затьмарить навіть їх. Ця закуска з картоплі та сиру готується легко, а результат перевершить усі очікування.
Ці апетитні картопляні коржики з сиром і беконом зникнуть з тарілок миттєво. А рецептом цієї закуски поділилася блогерка yavorskaa_cooking.
Інгредієнти:
- Картопля (дрібна) — 8 шт.;
- Сир твердий — 150 г;
- Бекон — 50 г;
- Олія — 1-2 ст.л.;
- Сіль, спеції до картоплі — на смак.
Етапи приготування:
- Картоплю добре миємо і відварюємо до готовності в мундирі.
- Готову картоплю розрізаємо на половинки.
- Сир натираємо на великій тертці.
- Деко застилаємо пергаментним папером, наливаємо трохи олії.
- Натираємо сир на великій тертці та викладаємо порційно на лист.
- На сир викладаємо половинку картоплі й дном склянки притискаємо, формуючи невеликий коржик.
- Посипаємо картоплю сіллю, улюбленими спеціями та трохи сиром.
- Зверху викладаємо трохи підсмажений та нарізаний бекон.
- Запікаємо картоплю в духовці 15 хвилин при температурі 200 градусів.