Приготовьте эту закуску вместо дерунов: ее сметут с тарелок в один миг (видео)

Простой рецепт закуски из картофеля

Блюда из картофеля никогда не теряют актуальности. Мы делились рецептом невероятно вкусных дерунов. Но сегодня мы предлагаем альтернативу, которая, возможно, затмит даже их. Эта закуска из картофеля и сыра готовится легко, а результат превзойдет все ожидания.

Эти аппетитные картофельные лепешки с сыром и беконом исчезнут с тарелок в мгновение ока. А рецептом этой закуски поделилась блогер yavorskaa_cooking.

Ингредиенты:

Картошка (мелкая) — 8 шт.;

Сыр твердый — 150 г;

Бекон — 50 г;

Масло — 1-2 ст.л.

Соль, специи к картошке — по вкусу.

Этапы приготовления: