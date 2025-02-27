Приготовьте эту закуску вместо дерунов: ее сметут с тарелок в один миг (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Простой рецепт закуски из картофеля
Блюда из картофеля никогда не теряют актуальности. Мы делились рецептом невероятно вкусных дерунов. Но сегодня мы предлагаем альтернативу, которая, возможно, затмит даже их. Эта закуска из картофеля и сыра готовится легко, а результат превзойдет все ожидания.
Эти аппетитные картофельные лепешки с сыром и беконом исчезнут с тарелок в мгновение ока. А рецептом этой закуски поделилась блогер yavorskaa_cooking.
Ингредиенты:
- Картошка (мелкая) — 8 шт.;
- Сыр твердый — 150 г;
- Бекон — 50 г;
- Масло — 1-2 ст.л.
- Соль, специи к картошке — по вкусу.
Этапы приготовления:
- Картошку хорошо моем и отвариваем до готовности в мундире.
- Готовую картошку остужаем и разрезаем на половинки.
- Сыр натираем на крупной терке.
- Противень застилаем пергаментной бумагой, наливаем немного масла.
- Натираем сыр на крупной терке и выкладываем порционно на противень.
- На сыр выкладываем половинку картофеля и дном стакана придавливаем, формируя небольшую лепешку.
- Посыпаем картофель солью, любимыми специями и немного сыром.
- Сверху выкладываем немного поджаренный и нарезанный бекон.
- Запекаем картофель в духовке 15 минут при температуре 200 градусов.