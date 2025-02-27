Кацурін розповів, як приготувати класичну азійську закуску: чудовий рецепт за сім хвилин (відео)

Рецепт битих огірків від ресторатора

Смачні страви не обов’язково повинні бути складними. Ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики. Тепер ділимось рецептом класичної азійської закуски — битих огірків.

Кулінарний блогер та ресторатор Міша Кацурін поділився рецептом, на який ви потратите всього сім хвилин часу. Огірочки виходять хрусткими, пікантними і ароматними, чудовий варіант доповнення до основної страви.

Інгредієнти:

огірки — 200 г

часник — 1 зубчик

сіль до смаку

цукор — 1/2 чайної ложки

сухий чилі — до смаку

соєвий соус світлий — 1 ч. л.

чилі олія — 1 ч. л.

чилі паста — 1/2 ч. л.

кунжутна олія — 1 ч. л.

кунжут

Спосіб приготування:

Огірки миємо та просушуємо. Відрізаємо хвостики та розбиваємо огірки пласкою стороною ножа. З розчавлених огірків вирізаємо водянисту серцевину, нарізаємо брусочками. Зубчик часнику чистимо, теж розчавлюємо. Нарізаємо його пластинками та додаємо до огірків. В мисці, де все буде маринуватись, з’єднуємо огірки з часником. Трохи солимо, додаємо соєвий соус, цукор, сухий чилі. Додаємо також чилі-пасту, чилі олію, кунжутну олію. Перемішуємо, викладаємо. Припорошуємо білим та чорним кунжутом — і можна куштувати.

Ось і все — це дуже смачно і апетитно. Збережіть собі цей рецепт до сезону огірків. Також ми розповідали, як приготувати в духовці простий і апетитний паштет.