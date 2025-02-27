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Кацурін розповів, як приготувати класичну азійську закуску: чудовий рецепт за сім хвилин (відео)

Автор
Марія Дума
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Закуска виходить пікантною, апетитною і хрусткою
Закуска виходить пікантною, апетитною і хрусткою. Фото shuba.life

Рецепт битих огірків від ресторатора

Смачні страви не обов’язково повинні бути складними. Ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики. Тепер ділимось рецептом класичної азійської закуски — битих огірків.

Кулінарний блогер та ресторатор Міша Кацурін поділився рецептом, на який ви потратите всього сім хвилин часу. Огірочки виходять хрусткими, пікантними і ароматними, чудовий варіант доповнення до основної страви.

Інгредієнти:

  • огірки — 200 г
  • часник — 1 зубчик
  • сіль до смаку
  • цукор — 1/2 чайної ложки
  • сухий чилі — до смаку
  • соєвий соус світлий — 1 ч. л.
  • чилі олія — 1 ч. л.
  • чилі паста — 1/2 ч. л.
  • кунжутна олія — 1 ч. л.
  • кунжут

Спосіб приготування:

  1. Огірки миємо та просушуємо. Відрізаємо хвостики та розбиваємо огірки пласкою стороною ножа.
  2. З розчавлених огірків вирізаємо водянисту серцевину, нарізаємо брусочками. Зубчик часнику чистимо, теж розчавлюємо. Нарізаємо його пластинками та додаємо до огірків.
  3. В мисці, де все буде маринуватись, з’єднуємо огірки з часником. Трохи солимо, додаємо соєвий соус, цукор, сухий чилі.
  4. Додаємо також чилі-пасту, чилі олію, кунжутну олію. Перемішуємо, викладаємо. Припорошуємо білим та чорним кунжутом — і можна куштувати.

Ось і все — це дуже смачно і апетитно. Збережіть собі цей рецепт до сезону огірків. Також ми розповідали, як приготувати в духовці простий і апетитний паштет.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Огірки #Міша Кацурін