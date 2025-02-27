Кацурин рассказал, как приготовить классическую азиатскую закуску: отличный рецепт за семь минут (видео)

Рецепт битых огурцов от ресторатора

Вкусные блюда не обязательно должны быть сложными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики. Теперь делимся рецептом классической азиатской закуски – битых огурцов.

Кулинарный блоггер и ресторатор Миша Кацурин поделился рецептом, на который вы потратите всего семь минут времени. Огурчики получаются хрустящими, пикантными и ароматными, отличный вариант дополнения к основному блюду.

Ингредиенты:

огурцы — 200 г

чеснок — 1 зубчик

соль по вкусу

сахар — 1/2 чайной ложки

сухой чили — по вкусу

соевый соус светлый – 1 ч. л.

чили масло – 1 ч. л.

чили паста – 1/2 ч. л.

кунжутное масло – 1 ч. л.

кунжут

Способ приготовления:

Огурцы моем и просушиваем. Отрезаем хвостики и разбиваем огурцы плоской стороной ножа. Из раздавленных огурцов вырезаем водянистую сердцевину, нарезаем брусочками. Зубчик чеснока чистим, тоже раздавливаем. Нарезаем пластинками и добавляем к огурцам. В миске, где все будет мариноваться, соединяем огурцы с чесноком. Немного солим, добавляем соевый соус, сахар, сухой чили. Добавляем также чили-пасту, чили масло, кунжутное масло. Перемешиваем, выкладываем. Припыляем белым и черным кунжутом — и можно пробовать.

Вот и все – это очень вкусно и аппетитно. Сохраните себе этот рецепт к сезону огурцов. Также мы рассказывали, как приготовить в духовке простой и аппетитный паштет.