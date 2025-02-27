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Кацурин рассказал, как приготовить классическую азиатскую закуску: отличный рецепт за семь минут (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Закуска получается пикантной, аппетитной и хрустящей
Закуска получается пикантной, аппетитной и хрустящей. Фото shuba.life

Рецепт битых огурцов от ресторатора

Вкусные блюда не обязательно должны быть сложными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики. Теперь делимся рецептом классической азиатской закуски – битых огурцов.

Кулинарный блоггер и ресторатор Миша Кацурин поделился рецептом, на который вы потратите всего семь минут времени. Огурчики получаются хрустящими, пикантными и ароматными, отличный вариант дополнения к основному блюду.

Ингредиенты:

  • огурцы — 200 г
  • чеснок — 1 зубчик
  • соль по вкусу
  • сахар — 1/2 чайной ложки
  • сухой чили — по вкусу
  • соевый соус светлый – 1 ч. л.
  • чили масло – 1 ч. л.
  • чили паста – 1/2 ч. л.
  • кунжутное масло – 1 ч. л.
  • кунжут

Способ приготовления:

  1. Огурцы моем и просушиваем. Отрезаем хвостики и разбиваем огурцы плоской стороной ножа.
  2. Из раздавленных огурцов вырезаем водянистую сердцевину, нарезаем брусочками. Зубчик чеснока чистим, тоже раздавливаем. Нарезаем пластинками и добавляем к огурцам.
  3. В миске, где все будет мариноваться, соединяем огурцы с чесноком. Немного солим, добавляем соевый соус, сахар, сухой чили.
  4. Добавляем также чили-пасту, чили масло, кунжутное масло. Перемешиваем, выкладываем. Припыляем белым и черным кунжутом — и можно пробовать.

Вот и все – это очень вкусно и аппетитно. Сохраните себе этот рецепт к сезону огурцов. Также мы рассказывали, как приготовить в духовке простой и аппетитный паштет.

Теги:
#Рецепт #Салат #Закуска #Огурцы #Миша Кацурин