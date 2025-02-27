Кацурин рассказал, как приготовить классическую азиатскую закуску: отличный рецепт за семь минут (видео)
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Рецепт битых огурцов от ресторатора
Вкусные блюда не обязательно должны быть сложными. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики. Теперь делимся рецептом классической азиатской закуски – битых огурцов.
Кулинарный блоггер и ресторатор Миша Кацурин поделился рецептом, на который вы потратите всего семь минут времени. Огурчики получаются хрустящими, пикантными и ароматными, отличный вариант дополнения к основному блюду.
Ингредиенты:
- огурцы — 200 г
- чеснок — 1 зубчик
- соль по вкусу
- сахар — 1/2 чайной ложки
- сухой чили — по вкусу
- соевый соус светлый – 1 ч. л.
- чили масло – 1 ч. л.
- чили паста – 1/2 ч. л.
- кунжутное масло – 1 ч. л.
- кунжут
Способ приготовления:
- Огурцы моем и просушиваем. Отрезаем хвостики и разбиваем огурцы плоской стороной ножа.
- Из раздавленных огурцов вырезаем водянистую сердцевину, нарезаем брусочками. Зубчик чеснока чистим, тоже раздавливаем. Нарезаем пластинками и добавляем к огурцам.
- В миске, где все будет мариноваться, соединяем огурцы с чесноком. Немного солим, добавляем соевый соус, сахар, сухой чили.
- Добавляем также чили-пасту, чили масло, кунжутное масло. Перемешиваем, выкладываем. Припыляем белым и черным кунжутом — и можно пробовать.
Вот и все – это очень вкусно и аппетитно. Сохраните себе этот рецепт к сезону огурцов. Также мы рассказывали, как приготовить в духовке простой и аппетитный паштет.