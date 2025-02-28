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Будете готовить не только на Масленицу: идеальный рецепт блинчиков "Три стакана" (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Вкусные, аппетитные, из простых продуктов
Вкусные, аппетитные, из простых продуктов. Фото instagram.com

Кружевные блины на молоке получаются эластичными и тоненькими

Блинчики – любимое блюдо многих, но приготовить их идеально удается далеко не каждому. Кое-кто готовит блины на кипятке, другие — на молоке, а кто-то вообще имеет свой фирменный секретный рецепт.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом блинчиков, которые удастся приготовить даже новичку. А поделились им с нами на Instagram-странице "lanas_diet".

Как приготовить блины "Три стакана"

Ингредиенты

  • мука – 1 ст.;
  • молоко – 1 ст.;
  • кипяток – 1 ст.;
  • яйца – 2 шт.;
  • масло – 2 ст. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • соль – ½ ч. л.;

Способ приготовления:

1.Смешать жидкие ингредиенты: в глубокой миске взбить яйца с солью и сахаром. Добавить масло, кипяток и молоко постоянно продолжая взбивать.

2.Продолжить взбивать и постепенно всыпать просеянную муку.

3.Выпекать на хорошо разогретой с маслом сковороде на огне выше среднего до готовности.

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#Блинчики #Выпечка #Готовим дома