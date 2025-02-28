Будете готовить не только на Масленицу: идеальный рецепт блинчиков "Три стакана" (видео)

Кружевные блины на молоке получаются эластичными и тоненькими

Блинчики – любимое блюдо многих, но приготовить их идеально удается далеко не каждому. Кое-кто готовит блины на кипятке, другие — на молоке, а кто-то вообще имеет свой фирменный секретный рецепт.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом блинчиков, которые удастся приготовить даже новичку. А поделились им с нами на Instagram-странице "lanas_diet".

Как приготовить блины "Три стакана"

Ингредиенты

мука – 1 ст.;

молоко – 1 ст.;

кипяток – 1 ст.;

яйца – 2 шт.;

масло – 2 ст. л.;

сахар – 2 ст. л.;

соль – ½ ч. л.;

Способ приготовления:

1.Смешать жидкие ингредиенты: в глубокой миске взбить яйца с солью и сахаром. Добавить масло, кипяток и молоко постоянно продолжая взбивать.

2.Продолжить взбивать и постепенно всыпать просеянную муку.

3.Выпекать на хорошо разогретой с маслом сковороде на огне выше среднего до готовности.