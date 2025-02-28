Будете готовить не только на Масленицу: идеальный рецепт блинчиков "Три стакана" (видео)
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Кружевные блины на молоке получаются эластичными и тоненькими
Блинчики – любимое блюдо многих, но приготовить их идеально удается далеко не каждому. Кое-кто готовит блины на кипятке, другие — на молоке, а кто-то вообще имеет свой фирменный секретный рецепт.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом блинчиков, которые удастся приготовить даже новичку. А поделились им с нами на Instagram-странице "lanas_diet".
Как приготовить блины "Три стакана"
Ингредиенты
- мука – 1 ст.;
- молоко – 1 ст.;
- кипяток – 1 ст.;
- яйца – 2 шт.;
- масло – 2 ст. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- соль – ½ ч. л.;
Способ приготовления:
1.Смешать жидкие ингредиенты: в глубокой миске взбить яйца с солью и сахаром. Добавить масло, кипяток и молоко постоянно продолжая взбивать.
2.Продолжить взбивать и постепенно всыпать просеянную муку.
3.Выпекать на хорошо разогретой с маслом сковороде на огне выше среднего до готовности.