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Всі подумають, що ви купили цей торт: як приготувати шоколадний бісквіт з вершковим кремом (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Дуже смачний торт
Дуже смачний торт. Фото Колаж "Телеграфа"

Якщо ви шукаєте рецепт смачного та ефектного торта на особливу подію, цей варіант – саме те, що вам потрібно

Смачні десерти для особливих подій можна готувати вдома і вийдуть вони не гірше, ніж покупні. Один з таких — шоколадний бісквітний торт з вершковим кремом.

Цей торт потребує трохи більше часу та зусиль, ніж звичайний бісквітний, але результат вас вразить. Він стане справжньою окрасою святкового столу, а гості не зможуть втриматись, щоб не попросити у вас ще шматочок цієї смакоти. То ж, спробуйте цей рецепт від блогерки viktoria__cooking, і ви не пошкодуєте.

Інгредієнти (на форму 18 см):

Для бісквіта:

  • 4 яйця кімнатної температури;
  • 120 г цукру + 4 г ваніліну;
  • 60 г борошна;
  • 20 г какао;
  • 20 г крохмалю;
  • 100 мл молока для просочення.

Крем:

  • 350 г вершкового сиру;
  • 200 мл вершків 30-33%;
  • 50 г цукрової пудри;
  • 180 г молочного шоколаду.

Глазур:

  • 85 г молочного шоколаду;
  • 20 мл олії.

Етапи приготування:

  1. Яйця з цукром та ваніллю збиваємо міксером на максимальній швидкості до пишної світлої маси 10 хвилин (не менше).
  2. Додаємо борошно, какао, крохмаль та акуратно перемішуємо лопаткою.
  3. Дно форми застеляємо щільно фольгою, перекладаємо на деко і виливаємо тісто.
  4. Випікаємо у розігрітій до 180 духовці приблизно 30 хвилин. Готовність перевіряємо деревʼяною паличкою.
  5. Готовий бісквіт виймаємо з духовки, трішки охолоджуємо, обрізаємо по краях та виймаємо з форми.
  6. Повністю даємо охолонути, загортаємо у харчову плівку і залишаємо в холодильнику для стабілізації мінімум на 48 годин. (Це важливо)
  7. За допомогою ножа трішки зрізаємо верх та низ бісквіта і розрізаємо його на 3 рівні частини.
  8. Готуємо начинку. До вершкового сиру додаємо вершки, цукрову пудру і збиваємо міксером до однорідності. Додаємо розтоплений шоколад, але не гарячий і знову збиваємо міксером.
  9. Збираємо торт. Беремо форму, у якій випікали бісквіт та кладемо перший корж.
  10. Змащуємо його гарячим молоком і викладаємо половину крему.
  11. Далі кладемо другий корж, знову просочуємо молоком і викладаємо другу частини крему.
  12. Беремо останній третій корж, знову просочуємо молоком і залишаємо тортик в холодильнику мінімум на 45 годин.
  13. Виймаємо торт з форми, верх поливаємо розтопленим шоколадом і залишаємо до його застигання. За бажанням декоруємо полуницею.
Теги:
#Торт #Рецепти #Десерт #Готуємо вдома