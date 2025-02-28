Всі подумають, що ви купили цей торт: як приготувати шоколадний бісквіт з вершковим кремом (відео)
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Якщо ви шукаєте рецепт смачного та ефектного торта на особливу подію, цей варіант – саме те, що вам потрібно
Смачні десерти для особливих подій можна готувати вдома і вийдуть вони не гірше, ніж покупні. Один з таких — шоколадний бісквітний торт з вершковим кремом.
Цей торт потребує трохи більше часу та зусиль, ніж звичайний бісквітний, але результат вас вразить. Він стане справжньою окрасою святкового столу, а гості не зможуть втриматись, щоб не попросити у вас ще шматочок цієї смакоти. То ж, спробуйте цей рецепт від блогерки viktoria__cooking, і ви не пошкодуєте.
Інгредієнти (на форму 18 см):
Для бісквіта:
- 4 яйця кімнатної температури;
- 120 г цукру + 4 г ваніліну;
- 60 г борошна;
- 20 г какао;
- 20 г крохмалю;
- 100 мл молока для просочення.
Крем:
- 350 г вершкового сиру;
- 200 мл вершків 30-33%;
- 50 г цукрової пудри;
- 180 г молочного шоколаду.
Глазур:
- 85 г молочного шоколаду;
- 20 мл олії.
Етапи приготування:
- Яйця з цукром та ваніллю збиваємо міксером на максимальній швидкості до пишної світлої маси 10 хвилин (не менше).
- Додаємо борошно, какао, крохмаль та акуратно перемішуємо лопаткою.
- Дно форми застеляємо щільно фольгою, перекладаємо на деко і виливаємо тісто.
- Випікаємо у розігрітій до 180 духовці приблизно 30 хвилин. Готовність перевіряємо деревʼяною паличкою.
- Готовий бісквіт виймаємо з духовки, трішки охолоджуємо, обрізаємо по краях та виймаємо з форми.
- Повністю даємо охолонути, загортаємо у харчову плівку і залишаємо в холодильнику для стабілізації мінімум на 48 годин. (Це важливо)
- За допомогою ножа трішки зрізаємо верх та низ бісквіта і розрізаємо його на 3 рівні частини.
- Готуємо начинку. До вершкового сиру додаємо вершки, цукрову пудру і збиваємо міксером до однорідності. Додаємо розтоплений шоколад, але не гарячий і знову збиваємо міксером.
- Збираємо торт. Беремо форму, у якій випікали бісквіт та кладемо перший корж.
- Змащуємо його гарячим молоком і викладаємо половину крему.
- Далі кладемо другий корж, знову просочуємо молоком і викладаємо другу частини крему.
- Беремо останній третій корж, знову просочуємо молоком і залишаємо тортик в холодильнику мінімум на 45 годин.
- Виймаємо торт з форми, верх поливаємо розтопленим шоколадом і залишаємо до його застигання. За бажанням декоруємо полуницею.