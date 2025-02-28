Всі подумають, що ви купили цей торт: як приготувати шоколадний бісквіт з вершковим кремом (відео)

Якщо ви шукаєте рецепт смачного та ефектного торта на особливу подію, цей варіант – саме те, що вам потрібно

Смачні десерти для особливих подій можна готувати вдома і вийдуть вони не гірше, ніж покупні. Один з таких — шоколадний бісквітний торт з вершковим кремом.

Цей торт потребує трохи більше часу та зусиль, ніж звичайний бісквітний, але результат вас вразить. Він стане справжньою окрасою святкового столу, а гості не зможуть втриматись, щоб не попросити у вас ще шматочок цієї смакоти. То ж, спробуйте цей рецепт від блогерки viktoria__cooking, і ви не пошкодуєте.

Інгредієнти (на форму 18 см):

Для бісквіта:

4 яйця кімнатної температури;

120 г цукру + 4 г ваніліну;

60 г борошна;

20 г какао;

20 г крохмалю;

100 мл молока для просочення.

Крем:

350 г вершкового сиру;

200 мл вершків 30-33%;

50 г цукрової пудри;

180 г молочного шоколаду.

Глазур:

85 г молочного шоколаду;

20 мл олії.

Етапи приготування: