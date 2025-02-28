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Все подумают, что вы купили этот торт: как приготовить шоколадный бисквит со сливочным кремом (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Очень вкусный торт
Очень вкусный торт. Фото Колаж "Телеграфа"

Если вы ищете рецепт вкусного и эффектного торта на особенное событие, этот вариант – именно то, что вам нужно

Вкусные десерты для особых событий можно готовить дома и получатся они не хуже покупных. Один из таких – шоколадный бисквитный торт со сливочным кремом.

Этот торт требует для приготовления немного больше времени и усилий, чем обычный бисквитный, но результат поразит вас. Он станет настоящим украшением праздничного стола, а гости не смогут удержаться, чтобы не попросить у вас еще кусочек этого лакомства. Так что, попробуйте этот рецепт от блогерки viktoria__cooking, и вы не пожалеете.

Ингредиенты (на форму 18 см).

Для бисквита:

  • 4 яйца комнатной температуры;
  • 120 г сахара + 4 г ванилина;
  • 60 г муки;
  • 20 г какао;
  • 20 г крахмала;
  • 100 мл молока для пропитки.

Крем:

  • 350 г сливочного сыра;
  • 200 мл сливок 30-33%;
  • 50 г сахарной пудры;
  • 180 г молочного шоколада.

Глазурь:

  • 85 г молочного шоколада;
  • 20 мл растительного масла.

Этапы приготовления:

  1. Яйца с сахаром и ванилью взбиваем миксером на максимальной скорости до пышной светлой массы 10 минут (не меньше).
  2. Добавляем муку, какао, крахмал и аккуратно перемешиваем лопаткой.
  3. Дно формы застилаем плотно фольгой, перекладываем на противень и выливаем тесто.
  4. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.
  5. Готовый бисквит вынимаем из духовки, немного охлаждаем, обрезаем по краям и вынимаем из формы.
  6. Полностью даем остыть, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике для стабилизации минимум на 48 часов. (Это важно)
  7. С помощью ножа немного срезаем верх и низ бисквита и разрезаем его на 3 равные части.
  8. Готовим начинку. К сливочному сыру добавляем сливки, сахарную пудру и взбиваем миксером до однородности. Добавляем растопленный шоколад, но не горячий и снова взбиваем миксером.
  9. Собираем торт. Берем форму, в которой выпекали бисквит и кладем первый корж.
  10. Смазываем его горячим молоком и выкладываем половину крема.
  11. Далее кладем второй корж, снова пропитываем молоком и выкладываем вторую часть крема.
  12. Берем последний третий корж, снова пропитываем молоком и оставляем тортик в холодильнике минимум на 45 часов.
  13. Вынимаем торт из формы, верх поливаем растопленным шоколадом и оставляем до его застывания. По желанию декорируем клубникой
Теги:
#Торт #Рецепты #Десерт #Готовим дома