Все подумают, что вы купили этот торт: как приготовить шоколадный бисквит со сливочным кремом (видео)
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Если вы ищете рецепт вкусного и эффектного торта на особенное событие, этот вариант – именно то, что вам нужно
Вкусные десерты для особых событий можно готовить дома и получатся они не хуже покупных. Один из таких – шоколадный бисквитный торт со сливочным кремом.
Этот торт требует для приготовления немного больше времени и усилий, чем обычный бисквитный, но результат поразит вас. Он станет настоящим украшением праздничного стола, а гости не смогут удержаться, чтобы не попросить у вас еще кусочек этого лакомства. Так что, попробуйте этот рецепт от блогерки viktoria__cooking, и вы не пожалеете.
Ингредиенты (на форму 18 см).
Для бисквита:
- 4 яйца комнатной температуры;
- 120 г сахара + 4 г ванилина;
- 60 г муки;
- 20 г какао;
- 20 г крахмала;
- 100 мл молока для пропитки.
Крем:
- 350 г сливочного сыра;
- 200 мл сливок 30-33%;
- 50 г сахарной пудры;
- 180 г молочного шоколада.
Глазурь:
- 85 г молочного шоколада;
- 20 мл растительного масла.
Этапы приготовления:
- Яйца с сахаром и ванилью взбиваем миксером на максимальной скорости до пышной светлой массы 10 минут (не меньше).
- Добавляем муку, какао, крахмал и аккуратно перемешиваем лопаткой.
- Дно формы застилаем плотно фольгой, перекладываем на противень и выливаем тесто.
- Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 30 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой.
- Готовый бисквит вынимаем из духовки, немного охлаждаем, обрезаем по краям и вынимаем из формы.
- Полностью даем остыть, заворачиваем в пищевую пленку и оставляем в холодильнике для стабилизации минимум на 48 часов. (Это важно)
- С помощью ножа немного срезаем верх и низ бисквита и разрезаем его на 3 равные части.
- Готовим начинку. К сливочному сыру добавляем сливки, сахарную пудру и взбиваем миксером до однородности. Добавляем растопленный шоколад, но не горячий и снова взбиваем миксером.
- Собираем торт. Берем форму, в которой выпекали бисквит и кладем первый корж.
- Смазываем его горячим молоком и выкладываем половину крема.
- Далее кладем второй корж, снова пропитываем молоком и выкладываем вторую часть крема.
- Берем последний третий корж, снова пропитываем молоком и оставляем тортик в холодильнике минимум на 45 часов.
- Вынимаем торт из формы, верх поливаем растопленным шоколадом и оставляем до его застывания. По желанию декорируем клубникой