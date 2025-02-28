Все подумают, что вы купили этот торт: как приготовить шоколадный бисквит со сливочным кремом (видео)

Если вы ищете рецепт вкусного и эффектного торта на особенное событие, этот вариант – именно то, что вам нужно

Вкусные десерты для особых событий можно готовить дома и получатся они не хуже покупных. Один из таких – шоколадный бисквитный торт со сливочным кремом.

Этот торт требует для приготовления немного больше времени и усилий, чем обычный бисквитный, но результат поразит вас. Он станет настоящим украшением праздничного стола, а гости не смогут удержаться, чтобы не попросить у вас еще кусочек этого лакомства. Так что, попробуйте этот рецепт от блогерки viktoria__cooking, и вы не пожалеете.

Ингредиенты (на форму 18 см).

Для бисквита:

4 яйца комнатной температуры;

120 г сахара + 4 г ванилина;

60 г муки;

20 г какао;

20 г крахмала;

100 мл молока для пропитки.

Крем:

350 г сливочного сыра;

200 мл сливок 30-33%;

50 г сахарной пудры;

180 г молочного шоколада.

Глазурь:

85 г молочного шоколада;

20 мл растительного масла.

Этапы приготовления: