Так медовик вы еще не готовили: ленивая вкуснятина за 20 минут (видео)
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Как приготовить вкусный медовик
Вкусные десерты можно легко готовить на дому. Мы рассказывали, как приготовить дома крем-брюле. Если ищете рецепт чего-нибудь более традиционного, обратите внимание на следующий.
Кулинарная блоггерша viktoriia_chui рассказала, как испечь фантастический ленивый медовик. Вы потратите всего 20 минут на его приготовление. Тортик получается очень вкусным, пропитанным и нежным.
Ингредиенты:
- 100 г сахара
- 100 г меда
- 100 г сливочного масла
- 0.5 ч. л. соды
- 3 яйца
- 200 г муки
Для крема:
- 600 г сметаны
- 100 г сахарной пудры
Способ приготовления:
- В кастрюле или сотейнике смешиваем мед, сахар и масло. Ставим на огонь и доводим до кипения, постоянно перемешивая.
- Сразу, как только закипит, всыпаем соду. Перемешиваем и греем, пока масса не приобретет янтарный цвет. Даем немного остыть.
- Когда масса станет не такой горячей, по одному вводим яйца, каждый раз после этого хорошо перемешиваем. Всыпаем просеянную муку и еще раз перемешиваем.
- Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 175 градусов на 7-10 минут.
- Для крема смешиваем сметану с сахарной пудрой. Нужно сразу выбрать миску, в которой собираем тортик.
- Из готового коржа сначала вырезаем круг под размер лоханки. Остатки нарезаем на квадратики и обваливаем в креме. Выкладываем их в миску, застеленную пищевой пленкой.
- Так наполняем миску. Сверху выкладываем круглый корж, закрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 3-4 часа.
Готовый тортик по желанию украшаем. Он очень пропитан и вкусен. Также мы делились рецептом аппетитных творожных крекеров.