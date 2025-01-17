Так медовик вы еще не готовили: ленивая вкуснятина за 20 минут (видео)

Как приготовить вкусный медовик

Вкусные десерты можно легко готовить на дому. Мы рассказывали, как приготовить дома крем-брюле. Если ищете рецепт чего-нибудь более традиционного, обратите внимание на следующий.

Кулинарная блоггерша viktoriia_chui рассказала, как испечь фантастический ленивый медовик. Вы потратите всего 20 минут на его приготовление. Тортик получается очень вкусным, пропитанным и нежным.

Ингредиенты:

100 г сахара

100 г меда

100 г сливочного масла

0.5 ч. л. соды

3 яйца

200 г муки

Для крема:

600 г сметаны

100 г сахарной пудры

Способ приготовления:

В кастрюле или сотейнике смешиваем мед, сахар и масло. Ставим на огонь и доводим до кипения, постоянно перемешивая. Сразу, как только закипит, всыпаем соду. Перемешиваем и греем, пока масса не приобретет янтарный цвет. Даем немного остыть. Когда масса станет не такой горячей, по одному вводим яйца, каждый раз после этого хорошо перемешиваем. Всыпаем просеянную муку и еще раз перемешиваем. Выливаем тесто на противень, застеленный пергаментом. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 175 градусов на 7-10 минут. Для крема смешиваем сметану с сахарной пудрой. Нужно сразу выбрать миску, в которой собираем тортик. Из готового коржа сначала вырезаем круг под размер лоханки. Остатки нарезаем на квадратики и обваливаем в креме. Выкладываем их в миску, застеленную пищевой пленкой. Так наполняем миску. Сверху выкладываем круглый корж, закрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 3-4 часа.

Готовый тортик по желанию украшаем. Он очень пропитан и вкусен. Также мы делились рецептом аппетитных творожных крекеров.