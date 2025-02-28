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Звичний крабовий салат заграє новими барвами: що до нього додати (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Дуже смачний та яскравий, із простих продуктів, нашвидкуруч
Дуже смачний та яскравий, із простих продуктів, нашвидкуруч. Фото 1000.menu

Такий салат можна приготувати як для повсякденного столу, так і для святкового

Крабові палички – універсальний продукт, з якого готують безліч страв: від ніжних рулетиків до ситних салатів та навіть фарширують. Їхній м’який смак чудово поєднується з овочами, сиром, яйцями та різними соусами.

Якщо ви хочете урізноманітнити класичний салат із крабовими паличками, спробуйте додати до нього моркву по-корейськи. Вона надає страві легкої гостроти, яскравого смаку та робить її ще апетитнішою. Такий салат чудово підійде як для святкового столу, так і для повсякденного меню – швидкий у приготуванні, але з незвичайним смаком. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати салат з крабовими паличками

Інгредієнти:

  • крабові палички — 6 шт.;
  • морква по-корейськи — 180 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • плавлений сир — 1 шт.;
  • сіль;
  • майонез;

Спосіб приготування:

1.Крабові палички розірвати на волокна.

2.Моркву по-корейськи нарізати.

3.Яйця відварити, натерти на дрібній тертці.

4.Плавлений сир натерти на дрібній тертці.

5.Змішати всі інгредієнти, підсолити, заправити майонезом, перемішати.

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#Салат #Крабові палички #Готуємо вдома