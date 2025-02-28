Звичний крабовий салат заграє новими барвами: що до нього додати (відео)
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Такий салат можна приготувати як для повсякденного столу, так і для святкового
Крабові палички – універсальний продукт, з якого готують безліч страв: від ніжних рулетиків до ситних салатів та навіть фарширують. Їхній м’який смак чудово поєднується з овочами, сиром, яйцями та різними соусами.
Якщо ви хочете урізноманітнити класичний салат із крабовими паличками, спробуйте додати до нього моркву по-корейськи. Вона надає страві легкої гостроти, яскравого смаку та робить її ще апетитнішою. Такий салат чудово підійде як для святкового столу, так і для повсякденного меню – швидкий у приготуванні, але з незвичайним смаком. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати салат з крабовими паличками
Інгредієнти:
- крабові палички — 6 шт.;
- морква по-корейськи — 180 г;
- яйця — 2 шт.;
- плавлений сир — 1 шт.;
- сіль;
- майонез;
Спосіб приготування:
1.Крабові палички розірвати на волокна.
2.Моркву по-корейськи нарізати.
3.Яйця відварити, натерти на дрібній тертці.
4.Плавлений сир натерти на дрібній тертці.
5.Змішати всі інгредієнти, підсолити, заправити майонезом, перемішати.