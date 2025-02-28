Привычный крабовый салат заиграет новыми красками: что к нему добавить (видео)

Такой салат можно приготовить как для повседневного стола, так и для праздничного

Крабовые палочки – универсальный продукт, из которого готовят множество блюд: от нежных рулетиков до сытных салатов и даже фаршируют. Их мягкий вкус прекрасно сочетается с овощами, сыром, яйцами и разными соусами.

Если вы хотите разнообразить классический салат с крабовыми палочками, попробуйте добавить к нему морковь по-корейски. Она придает блюду легкую остроту, яркий вкус и делает его еще более аппетитным. Такой салат отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного меню – быстрый в приготовлении, но с необычным вкусом. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки — 6 шт.;

морковь по-корейски – 180 г;

яйца — 2 шт.;

плавленый сыр – 1 шт.;

соль;

майонез;

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки разорвать на волокна.

2.Морковь по-корейски нарезать.

3.Яйца отварить, натереть на мелкой терке.

4.Плавленый сыр натереть на мелкой терке.

5.Смешать все ингредиенты, подсолить, заправить майонезом, перемешать.