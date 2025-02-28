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Привычный крабовый салат заиграет новыми красками: что к нему добавить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Очень вкусный и яркий, из простых продуктов, на скорую руку
Очень вкусный и яркий, из простых продуктов, на скорую руку. Фото 1000.menu

Такой салат можно приготовить как для повседневного стола, так и для праздничного

Крабовые палочки – универсальный продукт, из которого готовят множество блюд: от нежных рулетиков до сытных салатов и даже фаршируют. Их мягкий вкус прекрасно сочетается с овощами, сыром, яйцами и разными соусами.

Если вы хотите разнообразить классический салат с крабовыми палочками, попробуйте добавить к нему морковь по-корейски. Она придает блюду легкую остроту, яркий вкус и делает его еще более аппетитным. Такой салат отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного меню – быстрый в приготовлении, но с необычным вкусом. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 6 шт.;
  • морковь по-корейски – 180 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • плавленый сыр – 1 шт.;
  • соль;
  • майонез;

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки разорвать на волокна.

2.Морковь по-корейски нарезать.

3.Яйца отварить, натереть на мелкой терке.

4.Плавленый сыр натереть на мелкой терке.

5.Смешать все ингредиенты, подсолить, заправить майонезом, перемешать.

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#Салат #Крабовые палочки #Готовим дома