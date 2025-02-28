Впораєтеся за десять хвилин: як приготувати ситні трубочки з лаваша з яйцем та огірком (відео)

Ця страва є не лише ситним перекусом, але й виручить, якщо гості на порозі

Лаваш – це справжня знахідка для тих, хто любить швидкі та смачні страви. З нього можна приготувати все: від хрустких чипсів до ситних рулетів, а особливо популярними є конвертики з різними начинками.

Якщо ви шукаєте простий, але смачний варіант для сніданку чи перекусу, спробуйте трубочки з лаваша з яйцем та зеленню. Вони виходять ніжними всередині, з хрусткою золотистою скоринкою зовні. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna_la.food".

Як приготувати трубочки з лаваша з зеленню та яйцем

Інгредієнти:

цибуля зелена – пучок;

огірок – 1 шт.;

яйця – 3 шт.;

майонез;

сіль, перець за смаком;

Спосіб приготування:

1.Цибулю дрібно нарізати.

2.Огірки нарізати кубиками.

3.Яйця відварити, натерти їх на тертці.

4.Змішати всі інгредієнти, додати спеції, заправити майонезом, перемішати.

5.Викласти начинку на лаваш, загорнути у трубочку.