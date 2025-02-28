Впораєтеся за десять хвилин: як приготувати ситні трубочки з лаваша з яйцем та огірком (відео)
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Ця страва є не лише ситним перекусом, але й виручить, якщо гості на порозі
Лаваш – це справжня знахідка для тих, хто любить швидкі та смачні страви. З нього можна приготувати все: від хрустких чипсів до ситних рулетів, а особливо популярними є конвертики з різними начинками.
Якщо ви шукаєте простий, але смачний варіант для сніданку чи перекусу, спробуйте трубочки з лаваша з яйцем та зеленню. Вони виходять ніжними всередині, з хрусткою золотистою скоринкою зовні. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "inna_la.food".
Як приготувати трубочки з лаваша з зеленню та яйцем
Інгредієнти:
- цибуля зелена – пучок;
- огірок – 1 шт.;
- яйця – 3 шт.;
- майонез;
- сіль, перець за смаком;
Спосіб приготування:
1.Цибулю дрібно нарізати.
2.Огірки нарізати кубиками.
3.Яйця відварити, натерти їх на тертці.
4.Змішати всі інгредієнти, додати спеції, заправити майонезом, перемішати.
5.Викласти начинку на лаваш, загорнути у трубочку.