Справитесь за десять минут: как приготовить сытные трубочки из лаваша с яйцом и огурцом (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это блюдо является не только сытным перекусом, но и выручит, если гости на пороге
Лаваш – настоящая находка для тех, кто любит быстрые и вкусные блюда. Из него можно приготовить все: от хрустящих чипсов до сытных рулетов, а особенно популярны конвертики с разными начинками.
Если вы ищете простой, но вкусный вариант для завтрака или перекуса, попробуйте трубочки из лаваша с яйцом и зеленью. Они получаются нежными внутри, с хрустящей золотистой корочкой снаружи. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna_la.food".
Как приготовить трубочки из лаваша с зеленью и яйцом
Ингредиенты:
- лук зеленый – пучок;
- огурец – 1 шт.;
- яйца – 3 шт.;
- майонез;
- соль, перец по вкусу;
Способ приготовления:
1.Лук мелко нарезать.
2.Огурцы порезать кубиками.
3.Яйца отварить, натереть их на терке.
4.Смешать все ингредиенты, добавить специи, заправить майонезом, перемешать.
5. Выложить начинку на лаваш, завернуть в трубочку.