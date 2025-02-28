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Справитесь за десять минут: как приготовить сытные трубочки из лаваша с яйцом и огурцом (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежные, аппетитные, на скорую руку
Нежные, аппетитные, на скорую руку. Фото instagram.com

Это блюдо является не только сытным перекусом, но и выручит, если гости на пороге

Лаваш – настоящая находка для тех, кто любит быстрые и вкусные блюда. Из него можно приготовить все: от хрустящих чипсов до сытных рулетов, а особенно популярны конвертики с разными начинками.

Если вы ищете простой, но вкусный вариант для завтрака или перекуса, попробуйте трубочки из лаваша с яйцом и зеленью. Они получаются нежными внутри, с хрустящей золотистой корочкой снаружи. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "inna_la.food".

Как приготовить трубочки из лаваша с зеленью и яйцом

Ингредиенты:

  • лук зеленый – пучок;
  • огурец – 1 шт.;
  • яйца – 3 шт.;
  • майонез;
  • соль, перец по вкусу;

Способ приготовления:

1.Лук мелко нарезать.

2.Огурцы порезать кубиками.

3.Яйца отварить, натереть их на терке.

4.Смешать все ингредиенты, добавить специи, заправить майонезом, перемешать.

5. Выложить начинку на лаваш, завернуть в трубочку.

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#Закуска #Лаваш #Готовим дома