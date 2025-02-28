Ця бюджетна намазка має бути у кожному холодильнику: як приготувати печінковий паштет з вишневим конфітюром (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чудова закуска і в будні, і на свято
Печінка – корисний і поживний продукт, з якого готують безліч смачних страв. Її тушкують, смажать, додають у пироги та готують по-французьки.
Класичний печінковий паштет – це ніжна, шовковиста текстура та насичений смак, який чудово поєднується з солодкими нотками. Якщо ви хочете зробити його ще цікавішим, спробуйте доповнити його вишневим конфітюром. Легка кислинка та ягідна солодкість чудово підкреслюють смак паштету, роблячи його ще вишуканішим. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "irisha_redko".
Як приготувати печінковий паштет з вишневим конфітюром
Інгредієнти
- печінка куряча – 500 г;
- цибуля – 1 шт.;
- яблуко – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- сіль;
- перець;
- вершкове масло – 50 г;
- вершки – 100 мл;
- вишня – 400 г;
- цукор – 2 ст. л.;
- агар-агар – 5 г;
- грінки;
Спосіб приготування:
1.Печінку, цибулю, яблуко та моркву викласти у форму для запікання.
2.Додати сіль, перець, вершкове масло та вершки.
3.Запекти протягом години при 180 градусах, перебити блендером до однорідності.
4.Вишні без кісточок поєднати із цукром у каструлі та проварити до загущення. Додати агар-агар та знову перемішати. Перебити блендером.
5.Дві столові ложки паштету викласти у харчову плівку та загорнути, утворюючи кульку-квіточку. Відправити у морозильну камеру на 1 годину.
6.Зняти плівку, полити конфітюром та подати до столу з грінками.