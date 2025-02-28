Эта бюджетная намазка должна быть в каждом холодильнике: как приготовить печеночный паштет с вишневым конфитюром (видео)
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Великолепная закуска и в будни, и в праздник
Печень – полезный и питательный продукт, из которого готовят множество вкусных блюд. Ее тушат, жарят, добавляют в пироги и готовят по-французски.
Классический печеночный паштет – это нежная, шелковистая текстура и насыщенный вкус, прекрасно сочетающийся со сладкими нотками. Если вы хотите сделать его еще более интересным, попробуйте дополнить его вишневым конфитюром. Легкая кислинка и ягодная сладость прекрасно подчеркивают вкус паштета, делая его более изысканным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irisha_redko".
Как приготовить печеночный паштет с вишневым конфитюром
Ингредиенты
- печень куриная – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- яблоко – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- соль;
- перец;
- сливочное масло – 50 г;
- сливки – 100 мл;
- вишня – 400 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- агар-агар – 5 г;
- гренки;
Способ приготовления:
1.Печень, лук, яблоко и морковь выложить в форму для запекания.
2.Добавить соль, перец, сливочное масло и сливки.
3. Запечь в течение часа при 180 градусах, перебить блендером до однородности.
4. Вишни без косточек соединить с сахаром в кастрюле и проварить до загущения. Добавить агар-агар и снова перемешать. Перебить блендером.
5.Две столовые ложки паштета выложить в пищевую пленку и завернуть, образуя шарик-цветочек. Отправить в морозильную камеру на 1 час.
6.Снять пленку, полить конфитюром и подать к столу с гренками.