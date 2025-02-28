Эта бюджетная намазка должна быть в каждом холодильнике: как приготовить печеночный паштет с вишневым конфитюром (видео)

Великолепная закуска и в будни, и в праздник

Печень – полезный и питательный продукт, из которого готовят множество вкусных блюд. Ее тушат, жарят, добавляют в пироги и готовят по-французски.

Классический печеночный паштет – это нежная, шелковистая текстура и насыщенный вкус, прекрасно сочетающийся со сладкими нотками. Если вы хотите сделать его еще более интересным, попробуйте дополнить его вишневым конфитюром. Легкая кислинка и ягодная сладость прекрасно подчеркивают вкус паштета, делая его более изысканным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "irisha_redko".

Как приготовить печеночный паштет с вишневым конфитюром

Ингредиенты

печень куриная – 500 г;

лук – 1 шт.;

яблоко – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

соль;

перец;

сливочное масло – 50 г;

сливки – 100 мл;

вишня – 400 г;

сахар – 2 ст. л.;

агар-агар – 5 г;

гренки;

Способ приготовления:

1.Печень, лук, яблоко и морковь выложить в форму для запекания.

2.Добавить соль, перец, сливочное масло и сливки.

3. Запечь в течение часа при 180 градусах, перебить блендером до однородности.

4. Вишни без косточек соединить с сахаром в кастрюле и проварить до загущения. Добавить агар-агар и снова перемешать. Перебить блендером.

5.Две столовые ложки паштета выложить в пищевую пленку и завернуть, образуя шарик-цветочек. Отправить в морозильную камеру на 1 час.

6.Снять пленку, полить конфитюром и подать к столу с гренками.