Ці м'ясні кульки просто тануть у роті: рецепт курячих котлеток у вершковому соусі (відео)

З цим рецептом впорається навіть новачок

Курячі котлетки у вершковому соусі – це ніжна та соковита страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері. Завдяки поєднанню курячого філе, рису та ароматних спецій котлетки виходять м'якими, а вершковий соус надає їм особливого смаку. Простий набір інгредієнтів і легкість у приготуванні роблять цю страву чудовим варіантом для повсякденного меню.

Рецептом цієї смачної страви поділилась у TikTok блогерка an.cookbook.

Інгредієнти:

Куряче філе — 600 г;

Цибуля — 1 шт;

Яйця — 1 шт;

Рис — 4 ст.л;

Сметана — 100 г;

Борошно — 1 ст.л;

Вода — 1 склянка;

Сіль, перець, сухий часник.

Етапи приготування: