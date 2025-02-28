Ці м'ясні кульки просто тануть у роті: рецепт курячих котлеток у вершковому соусі (відео)
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З цим рецептом впорається навіть новачок
Курячі котлетки у вершковому соусі – це ніжна та соковита страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері. Завдяки поєднанню курячого філе, рису та ароматних спецій котлетки виходять м'якими, а вершковий соус надає їм особливого смаку. Простий набір інгредієнтів і легкість у приготуванні роблять цю страву чудовим варіантом для повсякденного меню.
Рецептом цієї смачної страви поділилась у TikTok блогерка an.cookbook.
Інгредієнти:
Куряче філе — 600 г;
Цибуля — 1 шт;
Яйця — 1 шт;
Рис — 4 ст.л;
Сметана — 100 г;
Борошно — 1 ст.л;
Вода — 1 склянка;
Сіль, перець, сухий часник.
Етапи приготування:
- Візьміть філе зі стегна або просто філе та зробіть з нього фарш потім додайте 1 перебиту у блендері цибулину, 1 яйце, трохи солі, сухого часнику та декілька ложок рису, потім все гарно перемішайте.
- Вологими руками сформуйте невеликі кульки та викладіть їх у формочку.
- Для заливки потрібно 100 г сметани, 1 ложку борошна, стакан води сіль та перець гарно перемішати і залити сумішшю сформовані котлетки
- Запікати в духовці 30 хвилин при 180 градусах. В кінці приготування посипати сиром та запікати ще до зарум'янення.