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Ці м'ясні кульки просто тануть у роті: рецепт курячих котлеток у вершковому соусі (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Котлети у сметанному соусі
Котлети у сметанному соусі. Фото 1000.menu

З цим рецептом впорається навіть новачок

Курячі котлетки у вершковому соусі – це ніжна та соковита страва, яка ідеально підходить для сімейної вечері. Завдяки поєднанню курячого філе, рису та ароматних спецій котлетки виходять м'якими, а вершковий соус надає їм особливого смаку. Простий набір інгредієнтів і легкість у приготуванні роблять цю страву чудовим варіантом для повсякденного меню.

Рецептом цієї смачної страви поділилась у TikTok блогерка an.cookbook.

Інгредієнти:

Куряче філе — 600 г;

Цибуля — 1 шт;

Яйця — 1 шт;

Рис — 4 ст.л;

Сметана — 100 г;

Борошно — 1 ст.л;

Вода — 1 склянка;

Сіль, перець, сухий часник.

Етапи приготування:

  1. Візьміть філе зі стегна або просто філе та зробіть з нього фарш потім додайте 1 перебиту у блендері цибулину, 1 яйце, трохи солі, сухого часнику та декілька ложок рису, потім все гарно перемішайте.
  2. Вологими руками сформуйте невеликі кульки та викладіть їх у формочку.
  3. Для заливки потрібно 100 г сметани, 1 ложку борошна, стакан води сіль та перець гарно перемішати і залити сумішшю сформовані котлетки
  4. Запікати в духовці 30 хвилин при 180 градусах. В кінці приготування посипати сиром та запікати ще до зарум'янення.
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#Рецепти #Котлети