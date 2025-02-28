Эти мясные шарики просто тают во рту: рецепт куриных котлеток в сливочном соусе (видео)

С этим рецептом справится даже новичок

Куриные котлетки в сливочном соусе – это нежное и сочное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Благодаря сочетанию куриного филе, риса и ароматных специй котлетки получаются мягкими, а сливочный соус придает им особый вкус. Простой набор ингредиентов и легкость в приготовлении делают это блюдо отличным вариантом для повседневного меню.

Рецептом этого вкусного блюда поделилась в TikTok блогер an.cookbook.

Ингредиенты:

Куриное филе – 600 г;

Лук – 1 шт;

Яйца – 1 шт;

Рис – 4 ст.л;

Сметана — 100 г;

Мука – 1 ст.л;

Вода – 1 стакан;

Соль, перец, сухой чеснок.

Этапы приготовления: