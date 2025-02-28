Эти мясные шарики просто тают во рту: рецепт куриных котлеток в сливочном соусе (видео)
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С этим рецептом справится даже новичок
Куриные котлетки в сливочном соусе – это нежное и сочное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Благодаря сочетанию куриного филе, риса и ароматных специй котлетки получаются мягкими, а сливочный соус придает им особый вкус. Простой набор ингредиентов и легкость в приготовлении делают это блюдо отличным вариантом для повседневного меню.
Рецептом этого вкусного блюда поделилась в TikTok блогер an.cookbook.
Ингредиенты:
Куриное филе – 600 г;
Лук – 1 шт;
Яйца – 1 шт;
Рис – 4 ст.л;
Сметана — 100 г;
Мука – 1 ст.л;
Вода – 1 стакан;
Соль, перец, сухой чеснок.
Этапы приготовления:
- Возьмите филе бедра или просто филе и сделайте из него фарш, затем добавьте 1 перебитую в блендере луковицу, 1 яйцо, немного соли, сухого чеснока и несколько ложек риса, затем все хорошо перемешайте.
- Влажными руками сформуйте небольшие шарики и выложите их в формочку.
- Для заливки нужно 100 г сметаны, 1 ложку муки, стакан воды, соль и перец хорошо перемешать и залить смесью сформированные котлетки.
- Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах. В конце приготовления посыпать сыром и запекать еще до зарумянивания.