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Эти мясные шарики просто тают во рту: рецепт куриных котлеток в сливочном соусе (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Котлеты в сметанном соусе
Котлеты в сметанном соусе. Фото 1000.menu

С этим рецептом справится даже новичок

Куриные котлетки в сливочном соусе – это нежное и сочное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина. Благодаря сочетанию куриного филе, риса и ароматных специй котлетки получаются мягкими, а сливочный соус придает им особый вкус. Простой набор ингредиентов и легкость в приготовлении делают это блюдо отличным вариантом для повседневного меню.

Рецептом этого вкусного блюда поделилась в TikTok блогер an.cookbook.

Ингредиенты:

Куриное филе – 600 г;

Лук – 1 шт;

Яйца – 1 шт;

Рис – 4 ст.л;

Сметана — 100 г;

Мука – 1 ст.л;

Вода – 1 стакан;

Соль, перец, сухой чеснок.

Этапы приготовления:

  1. Возьмите филе бедра или просто филе и сделайте из него фарш, затем добавьте 1 перебитую в блендере луковицу, 1 яйцо, немного соли, сухого чеснока и несколько ложек риса, затем все хорошо перемешайте.
  2. Влажными руками сформуйте небольшие шарики и выложите их в формочку.
  3. Для заливки нужно 100 г сметаны, 1 ложку муки, стакан воды, соль и перец хорошо перемешать и залить смесью сформированные котлетки.
  4. Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах. В конце приготовления посыпать сыром и запекать еще до зарумянивания.
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