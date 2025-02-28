Желе "пташине молоко": як приготувати найкращий десерт дитинства (відео)
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Рецепт смачних желейних солодощів
Коли хочеться смачненького, не обов’язково бігти в магазин по печиво чи цукерки. Ми ділились рецептом лінивих круасанів. Тепер розповімо, як приготувати простий, але апетитний десерт, який багато хто пам’ятає з дитинства — "Пташине молоко".
Це дуже ніжний десерт, який складається з двох шарів желе — ванільного та шоколадного. Як його приготувати, розповіли у кулінарному блозі cook_julija_simonchuk.
Інгредієнти:
- сметана — 800 г;
- цукрова пудра — 220 г;
- желатин — 30 г;
- вода — 300 мл;
- какао — 40 г
Спосіб приготування:
- Половину желатину заливаємо половиною води і залишаємо набухати. Тим часом до половини сметани із загальної маси додаємо 100 г цукрової пудри і перемішуємо.
- За цей час желатин набухне. його слід розтопити, остудити і додати до сметани.
- Все перемішати та розлити в креманки до половини висоти формочок. Залишити в холодильнику до застигання.
- Коли нижній шар застигне, решту желатину заливаємо рештою води. Даємо набухнути. До сметани додаємо решту цукрової пудри і какао. Перемішуємо і додаємо розтоплений желатин.
- Перемішуємо і заливаємо поверх сметанного шару. Даємо застигнути десерту в холодильнику.
Це смачно, ніжно, а головне — дуже легко готується. Також ми розповідали, як приготувати чудовий яблучний пиріг "Невидимка".