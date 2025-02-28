Желе "птичье молоко": как приготовить лучший десерт детства (видео)
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Рецепт вкусных желейных сладостей
Когда хочется вкусненького, не обязательно бежать в магазин за печеньем или конфетами. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить простой, но аппетитный десерт, который многие помнят с детства — "Птичье молоко".
Это очень нежный десерт, состоящий из двух слоев желе – ванильного и шоколадного. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге cook_julija_simonchuk.
Ингредиенты:
- сметана — 800 г;
- сахарная пудра — 220 г;
- желатин – 30 г;
- вода — 300 мл;
- какао — 40 г
Способ приготовления:
- Половину желатина заливаем половиной воды и оставляем набухать. Тем временем к половине сметаны из общей массы добавляем 100 г сахарной пудры и перемешиваем.
- За это время желатин набухнет. его следует растопить, остудить и добавить к сметане.
- Все перемешать и разлить в креманки до половины высоты формочек. Оставить в холодильнике до застывания.
- Когда нижний слой застынет, остальное желатино заливаем остальной водой. Даем набухнуть. К сметане добавляем остальную часть сахарной пудры и какао. Перемешиваем и добавляем расплавленный желатин.
- Перемешиваем и заливаем поверх сметанного слоя. Даем застыть десерту в холодильнике.
Это вкусно, нежно, а главное очень легко готовится. Также мы рассказывали, как приготовить отличный яблочный пирог "Невидимка".