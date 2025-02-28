Желе "птичье молоко": как приготовить лучший десерт детства (видео)

Рецепт вкусных желейных сладостей

Когда хочется вкусненького, не обязательно бежать в магазин за печеньем или конфетами. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить простой, но аппетитный десерт, который многие помнят с детства — "Птичье молоко".

Это очень нежный десерт, состоящий из двух слоев желе – ванильного и шоколадного. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге cook_julija_simonchuk.

Ингредиенты:

сметана — 800 г;

сахарная пудра — 220 г;

желатин – 30 г;

вода — 300 мл;

какао — 40 г

Способ приготовления:

Половину желатина заливаем половиной воды и оставляем набухать. Тем временем к половине сметаны из общей массы добавляем 100 г сахарной пудры и перемешиваем. За это время желатин набухнет. его следует растопить, остудить и добавить к сметане. Все перемешать и разлить в креманки до половины высоты формочек. Оставить в холодильнике до застывания. Когда нижний слой застынет, остальное желатино заливаем остальной водой. Даем набухнуть. К сметане добавляем остальную часть сахарной пудры и какао. Перемешиваем и добавляем расплавленный желатин. Перемешиваем и заливаем поверх сметанного слоя. Даем застыть десерту в холодильнике.

Это вкусно, нежно, а главное очень легко готовится. Также мы рассказывали, как приготовить отличный яблочный пирог "Невидимка".