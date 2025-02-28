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Желе "птичье молоко": как приготовить лучший десерт детства (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как приготовить аппетитный десерт
Как приготовить аппетитный десерт. Фото shuba.life

Рецепт вкусных желейных сладостей

Когда хочется вкусненького, не обязательно бежать в магазин за печеньем или конфетами. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить простой, но аппетитный десерт, который многие помнят с детства — "Птичье молоко".

Это очень нежный десерт, состоящий из двух слоев желе – ванильного и шоколадного. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге cook_julija_simonchuk.

Ингредиенты:

  • сметана — 800 г;
  • сахарная пудра — 220 г;
  • желатин – 30 г;
  • вода — 300 мл;
  • какао — 40 г

Способ приготовления:

  1. Половину желатина заливаем половиной воды и оставляем набухать. Тем временем к половине сметаны из общей массы добавляем 100 г сахарной пудры и перемешиваем.
  2. За это время желатин набухнет. его следует растопить, остудить и добавить к сметане.
  3. Все перемешать и разлить в креманки до половины высоты формочек. Оставить в холодильнике до застывания.
  4. Когда нижний слой застынет, остальное желатино заливаем остальной водой. Даем набухнуть. К сметане добавляем остальную часть сахарной пудры и какао. Перемешиваем и добавляем расплавленный желатин.
  5. Перемешиваем и заливаем поверх сметанного слоя. Даем застыть десерту в холодильнике.

Это вкусно, нежно, а главное очень легко готовится. Также мы рассказывали, как приготовить отличный яблочный пирог "Невидимка".

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#Рецепт #Желе #Десерт