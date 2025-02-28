Повноцінний десерт зі звичайних млинців: розкішний рецепт на Масляну (відео)

Надзвичайно смачні млинці

На Масляну або Колодія українці здавна готують велику кількість страв із кисломолочного сиру. Ми ділились рецептом м’яких та пишних пончиків. Тепер розповімо, як приготувати чудові млинці з оригінальною подвійною начинкою.

Вони загортаються спеціальним чином, тож в них можна загорнути одразу і вишню, і сир так, щоб вони не змішувалися між собою. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.

Інгредієнти для вишневої начинки:

вишні (свіжі/морожені) – 400 г,

цукор – 50 г,

крохмаль – 1 ст. л.

вода – 4 ст. л.

Для млинців:

молоко – 500 мл,

яйця – 3 шт.,

цукор – 2 ст. л.,

олія – 30 мл,

борошно – 150 г.

Для сирної начинки:

сир – 450 г,

цукор – 70 г,

ванільний цукор – 1 п.,

вершки – 30 мл.

Спосіб приготування:

Першою готуємо вишневу начинку. У каструлю потрібно викласти вишні, додати цукор та, помішуючи, довести до кипіння. Так, час від часу помішуючи, проварити кілька хвилин. Окремо розвести крохмаль у холодній воді. Додати його і заварити конфітюр. Поки вишнева начинка холоне, приготувати млинці. У молоко додаємо яйця, цукор, олію та все перемішуємо. Поступово додаючи борошно, замішуємо тісто. Млинці смажимо на добре розігрітій сковорідці з двох сторін. . Для сирної начинки до сиру додаємо цукор та ванільний цукор. Вливаємо вершки, та збиваємо занурювальним блендером до однорідності. На край млинця викладаємо у ряд вишні та загортаємо край. Далі викладаємо сирну масу та загортаємо все до кінця.

Ці млинці — просто розкішний десерт, в міру солодкий, злегка кислуватий завдяки вишням. Також ми розповідали, як приготувати зефір вдома.