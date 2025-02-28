Повноцінний десерт зі звичайних млинців: розкішний рецепт на Масляну (відео)
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Надзвичайно смачні млинці
На Масляну або Колодія українці здавна готують велику кількість страв із кисломолочного сиру. Ми ділились рецептом м’яких та пишних пончиків. Тепер розповімо, як приготувати чудові млинці з оригінальною подвійною начинкою.
Вони загортаються спеціальним чином, тож в них можна загорнути одразу і вишню, і сир так, щоб вони не змішувалися між собою. Рецептом поділились у кулінарному блозі cook_with_me_at_home.
Інгредієнти для вишневої начинки:
- вишні (свіжі/морожені) – 400 г,
- цукор – 50 г,
- крохмаль – 1 ст. л.
- вода – 4 ст. л.
Для млинців:
- молоко – 500 мл,
- яйця – 3 шт.,
- цукор – 2 ст. л.,
- олія – 30 мл,
- борошно – 150 г.
Для сирної начинки:
- сир – 450 г,
- цукор – 70 г,
- ванільний цукор – 1 п.,
- вершки – 30 мл.
Спосіб приготування:
- Першою готуємо вишневу начинку. У каструлю потрібно викласти вишні, додати цукор та, помішуючи, довести до кипіння.
- Так, час від часу помішуючи, проварити кілька хвилин. Окремо розвести крохмаль у холодній воді. Додати його і заварити конфітюр.
- Поки вишнева начинка холоне, приготувати млинці. У молоко додаємо яйця, цукор, олію та все перемішуємо.
- Поступово додаючи борошно, замішуємо тісто. Млинці смажимо на добре розігрітій сковорідці з двох сторін. .
- Для сирної начинки до сиру додаємо цукор та ванільний цукор. Вливаємо вершки, та збиваємо занурювальним блендером до однорідності.
- На край млинця викладаємо у ряд вишні та загортаємо край. Далі викладаємо сирну масу та загортаємо все до кінця.
Ці млинці — просто розкішний десерт, в міру солодкий, злегка кислуватий завдяки вишням. Також ми розповідали, як приготувати зефір вдома.