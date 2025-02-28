Полноценный десерт из обычных блинов: роскошный рецепт на Масленицу (видео)
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Необычайно вкусные блины
На Масленицу или Колодия украинцы издавна готовят большое количество блюд из сыра. Мы делились рецептом мягких и пышных пончиков. Теперь расскажем, как приготовить чудесные блины с оригинальной двойной начинкой.
Они заворачиваются специальным образом, так что в них можно завернуть сразу и вишню, и сыр так, чтобы они не смешивались между собой. Рецептом поделились в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.
Ингредиенты для вишневой начинки:
- вишни (свежие/мороженые) – 400 г,
- сахар – 50 г,
- крахмал – 1 ст. л.
- вода – 4 ст. л.
Для блинов:
- молоко – 500 мл,
- яйца – 3 шт.,
- сахар – 2 ст. л.,
- масло – 30 мл,
- мука – 150 г.
Для творожной начинки:
- сыр – 450 г,
- сахар – 70 г,
- ванильный сахар – 1 п.,
- сливки – 30 мл.
Способ приготовления:
- Первой готовим вишневую начинку. В кастрюлю нужно выложить вишни, добавить сахар и, помешивая, довести до кипения.
- Да, время от времени помешивая, проварить несколько минут. Отдельно развести крахмал в холодной воде. Добавить его и заварить конфитюр.
- Пока вишневая начинка стынет, приготовить блины. В молоко добавляем яйца, сахар, растительное масло и все перемешиваем.
- Постепенно добавляя муку, замешиваем тесто. Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. .
- Для творожной начинки к сыру добавляем сахар и ванильный сахар. Вливаем сливки и взбиваем погружным блендером до однородности.
- На край блина выкладываем в ряд вишни и заворачиваем край. Далее выкладываем творожную массу и заворачиваем все до конца.
Эти блины – просто роскошный десерт, в меру сладкий, слегка кисловатый благодаря вишням. Также мы рассказывали, как приготовить зефир дома.