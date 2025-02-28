Укр

Полноценный десерт из обычных блинов: роскошный рецепт на Масленицу (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Блинчики с аппетитной двойной начинкой
Блинчики с аппетитной двойной начинкой

Необычайно вкусные блины

На Масленицу или Колодия украинцы издавна готовят большое количество блюд из сыра. Мы делились рецептом мягких и пышных пончиков. Теперь расскажем, как приготовить чудесные блины с оригинальной двойной начинкой.

Они заворачиваются специальным образом, так что в них можно завернуть сразу и вишню, и сыр так, чтобы они не смешивались между собой. Рецептом поделились в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.

Ингредиенты для вишневой начинки:

  • вишни (свежие/мороженые) – 400 г,
  • сахар – 50 г,
  • крахмал – 1 ст. л.
  • вода – 4 ст. л.

Для блинов:

  • молоко – 500 мл,
  • яйца – 3 шт.,
  • сахар – 2 ст. л.,
  • масло – 30 мл,
  • мука – 150 г.

Для творожной начинки:

  • сыр – 450 г,
  • сахар – 70 г,
  • ванильный сахар – 1 п.,
  • сливки – 30 мл.

Способ приготовления:

  1. Первой готовим вишневую начинку. В кастрюлю нужно выложить вишни, добавить сахар и, помешивая, довести до кипения.
  2. Да, время от времени помешивая, проварить несколько минут. Отдельно развести крахмал в холодной воде. Добавить его и заварить конфитюр.
  3. Пока вишневая начинка стынет, приготовить блины. В молоко добавляем яйца, сахар, растительное масло и все перемешиваем.
  4. Постепенно добавляя муку, замешиваем тесто. Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. .
  5. Для творожной начинки к сыру добавляем сахар и ванильный сахар. Вливаем сливки и взбиваем погружным блендером до однородности.
  6. На край блина выкладываем в ряд вишни и заворачиваем край. Далее выкладываем творожную массу и заворачиваем все до конца.

Эти блины – просто роскошный десерт, в меру сладкий, слегка кисловатый благодаря вишням. Также мы рассказывали, как приготовить зефир дома.

Теги:
#Рецепт #Вишня #Начинка #Масленица #Блины