Полноценный десерт из обычных блинов: роскошный рецепт на Масленицу (видео)

Необычайно вкусные блины

На Масленицу или Колодия украинцы издавна готовят большое количество блюд из сыра. Мы делились рецептом мягких и пышных пончиков. Теперь расскажем, как приготовить чудесные блины с оригинальной двойной начинкой.

Они заворачиваются специальным образом, так что в них можно завернуть сразу и вишню, и сыр так, чтобы они не смешивались между собой. Рецептом поделились в кулинарном блоге cook_with_me_at_home.

Ингредиенты для вишневой начинки:

вишни (свежие/мороженые) – 400 г,

сахар – 50 г,

крахмал – 1 ст. л.

вода – 4 ст. л.

Для блинов:

молоко – 500 мл,

яйца – 3 шт.,

сахар – 2 ст. л.,

масло – 30 мл,

мука – 150 г.

Для творожной начинки:

сыр – 450 г,

сахар – 70 г,

ванильный сахар – 1 п.,

сливки – 30 мл.

Способ приготовления:

Первой готовим вишневую начинку. В кастрюлю нужно выложить вишни, добавить сахар и, помешивая, довести до кипения. Да, время от времени помешивая, проварить несколько минут. Отдельно развести крахмал в холодной воде. Добавить его и заварить конфитюр. Пока вишневая начинка стынет, приготовить блины. В молоко добавляем яйца, сахар, растительное масло и все перемешиваем. Постепенно добавляя муку, замешиваем тесто. Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. . Для творожной начинки к сыру добавляем сахар и ванильный сахар. Вливаем сливки и взбиваем погружным блендером до однородности. На край блина выкладываем в ряд вишни и заворачиваем край. Далее выкладываем творожную массу и заворачиваем все до конца.

Эти блины – просто роскошный десерт, в меру сладкий, слегка кисловатый благодаря вишням. Также мы рассказывали, как приготовить зефир дома.