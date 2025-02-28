Розкішна страва "в одній картоплині": рецепт оригінального британського сніданку (відео)
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Чудовий рецепт ситної страви, яка може бути не тільки сніданком
Овочі дозволяють урізноманітнити щоденне меню. Ми ділились рецептом старовинної української закуски — таратути. Тепер розповімо, як приготувати класичний британський сніданок, але з родзинкою у вигляді запеченої картоплини, у якій страва і подається.
Це має ефектний вигляд, а смак — в кращих традиціях Туманного Альбіону. Рецептом поділились у кулінарному блозі superhomecook.
Інгредієнти:
- велика картоплина
- 2 смажені ковбаски
- смажені гриби
- 1 яйце
- смажений бекон
- готова квасоля
- сир для посипання
- смажені помідори чері
- вершкове масло
Спосіб приготування:
- Проколіть добре помиту картоплину. Змастіть олією, посипте сіллю.
- Загорніть її в пергамент або фольгу і запечіть до повної готовності. На гарячій картоплині зробіть два надрізи так, щоб вони були навхрест.
- Трохи відтягніть краї надрізів, щоб вивільнити серединку. Викладіть туди масло і добре розімніть його виделкою разом із вмістом картоплі.
- Викладіть шар сиру, на нього — квасолю. Покладіть нарізані і заздалегідь приготовані ковбаски.
- Посипте нарізаним беконом. Додайте гриби. Посмажте яєчню і викладіть наверх. На яйце покладіть помідори.
Цю страву потрібно їсти гарячою, одразу після того, як ви її зібрали. Також ми розповідали, як приготувати вдома зефір.