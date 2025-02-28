Розкішна страва "в одній картоплині": рецепт оригінального британського сніданку (відео)

Чудовий рецепт ситної страви, яка може бути не тільки сніданком

Овочі дозволяють урізноманітнити щоденне меню. Ми ділились рецептом старовинної української закуски — таратути. Тепер розповімо, як приготувати класичний британський сніданок, але з родзинкою у вигляді запеченої картоплини, у якій страва і подається.

Це має ефектний вигляд, а смак — в кращих традиціях Туманного Альбіону. Рецептом поділились у кулінарному блозі superhomecook.

Інгредієнти:

велика картоплина

2 смажені ковбаски

смажені гриби

1 яйце

смажений бекон

готова квасоля

сир для посипання

смажені помідори чері

вершкове масло

Спосіб приготування:

Проколіть добре помиту картоплину. Змастіть олією, посипте сіллю. Загорніть її в пергамент або фольгу і запечіть до повної готовності. На гарячій картоплині зробіть два надрізи так, щоб вони були навхрест. Трохи відтягніть краї надрізів, щоб вивільнити серединку. Викладіть туди масло і добре розімніть його виделкою разом із вмістом картоплі. Викладіть шар сиру, на нього — квасолю. Покладіть нарізані і заздалегідь приготовані ковбаски. Посипте нарізаним беконом. Додайте гриби. Посмажте яєчню і викладіть наверх. На яйце покладіть помідори.

Цю страву потрібно їсти гарячою, одразу після того, як ви її зібрали. Також ми розповідали, як приготувати вдома зефір.