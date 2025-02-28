Роскошное блюдо "в одной картофелине": рецепт оригинального британского завтрака (видео)

Прекрасный рецепт сытного блюда, которое может быть не только завтраком

Овощи позволяют разнообразить ежедневное меню. Мы делились рецептом старинной украинской закуски – таратуты. Теперь расскажем, как приготовить классический британский завтрак, но с изюминкой в виде запеченной картофелины, в которой блюдо и подается.

Это выглядит эффектно, а вкус — в лучших традициях Туманного Альбиона. Рецептом поделились в кулинарном блоге superhomecook.

Ингредиенты:

большая картофелина

2 жареные колбаски

жареные грибы

1 яйцо

жареный бекон

готовая фасоль

сыр для посыпки

жареные помидоры черри

сливочное масло

Способ приготовления:

Проколите хорошо помытую картофелину. Смажьте маслом, посыпьте солью. Заверните ее в пергамент или фольгу и запеките до полной готовности. На горячей картофелине сделайте два надреза так, чтобы они были крест-накрест. Немного оттяните края надрезов, чтобы высвободить серединку. Выложите туда масло и хорошо разомните его вилкой вместе с содержимым картофеля. Выложите слой сыра, на него – фасоль. Уложите нарезанные и заранее приготовленные колбаски. Посыпьте нарезанным беконом. Добавьте грибы. Обжарьте яичницу и выложите наверх. На яйцо положите помидоры.

Это блюдо нужно есть горячим, сразу после того, как вы его собрали. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир.