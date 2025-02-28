Роскошное блюдо "в одной картофелине": рецепт оригинального британского завтрака (видео)
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Прекрасный рецепт сытного блюда, которое может быть не только завтраком
Овощи позволяют разнообразить ежедневное меню. Мы делились рецептом старинной украинской закуски – таратуты. Теперь расскажем, как приготовить классический британский завтрак, но с изюминкой в виде запеченной картофелины, в которой блюдо и подается.
Это выглядит эффектно, а вкус — в лучших традициях Туманного Альбиона. Рецептом поделились в кулинарном блоге superhomecook.
Ингредиенты:
- большая картофелина
- 2 жареные колбаски
- жареные грибы
- 1 яйцо
- жареный бекон
- готовая фасоль
- сыр для посыпки
- жареные помидоры черри
- сливочное масло
Способ приготовления:
- Проколите хорошо помытую картофелину. Смажьте маслом, посыпьте солью.
- Заверните ее в пергамент или фольгу и запеките до полной готовности. На горячей картофелине сделайте два надреза так, чтобы они были крест-накрест.
- Немного оттяните края надрезов, чтобы высвободить серединку. Выложите туда масло и хорошо разомните его вилкой вместе с содержимым картофеля.
- Выложите слой сыра, на него – фасоль. Уложите нарезанные и заранее приготовленные колбаски.
- Посыпьте нарезанным беконом. Добавьте грибы. Обжарьте яичницу и выложите наверх. На яйцо положите помидоры.
Это блюдо нужно есть горячим, сразу после того, как вы его собрали. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир.