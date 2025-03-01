Ситний обід за лічені хвилини: як приготувати пасту з тунцем (відео)

Впорається навіть новачок

Якщо часу обмаль, на обід можна приготувати не лише омлет чи соковиті відбивні, але й пасту з тунцем. Готується вона просто, але виходить ситною та смачною.

Саме рецептом останньої ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "katarina_movchan".

Як приготувати пасту з тунцем

Інгредієнти:

суха паста – 200 г (обирайте будь-яку за своїм смаком);

крем-сир – 150 г;

цибуля – 1 середня;

маслини – 100 г;

томатний соус – 3 ст. л.;

консервований тунець в олії – 150 г;

олія – 2 ст. л.;

петрушка – за смаком;

сіль – за смаком;

Спосіб приготування:

1.Воду довести до кипіння, підсолити та додати пасту. Варити згідно інструкції на упакуванні до стану аль-денте.

2.Цибулю нарізати дрібним кубиком.

3.У сковорідці розігріти олію та обсмажити цибулю декілька хвилин.

4.В цей час нарізати маслини кільцями.

5.Додати їх до цибулі і також додати тунець в олії.

6.Перемішати, але так, щоб залишились цільні шматочки тунця.

7.Вкинути у сковорідку томатний соус та дрібно нарізану петрушку. Додати крем-сир, перемішати та готувати все разом на низькому нагріві, поки доготується паста.

8.У сковорідку до соусу додати пасту, перемішати.

9.Влити також невелику кількість води, в якій варилась паста, та довести до бажаної консистенції.

10.Добре все перемішати та готувати на мінімальному нагріві ще 1-2 хвилини.