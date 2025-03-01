Ситний обід за лічені хвилини: як приготувати пасту з тунцем (відео)
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Впорається навіть новачок
Якщо часу обмаль, на обід можна приготувати не лише омлет чи соковиті відбивні, але й пасту з тунцем. Готується вона просто, але виходить ситною та смачною.
Саме рецептом останньої ми сьогодні й хочемо поділитися. А опублікували його на Instagram-сторінці "katarina_movchan".
Як приготувати пасту з тунцем
Інгредієнти:
- суха паста – 200 г (обирайте будь-яку за своїм смаком);
- крем-сир – 150 г;
- цибуля – 1 середня;
- маслини – 100 г;
- томатний соус – 3 ст. л.;
- консервований тунець в олії – 150 г;
- олія – 2 ст. л.;
- петрушка – за смаком;
- сіль – за смаком;
Спосіб приготування:
1.Воду довести до кипіння, підсолити та додати пасту. Варити згідно інструкції на упакуванні до стану аль-денте.
2.Цибулю нарізати дрібним кубиком.
3.У сковорідці розігріти олію та обсмажити цибулю декілька хвилин.
4.В цей час нарізати маслини кільцями.
5.Додати їх до цибулі і також додати тунець в олії.
6.Перемішати, але так, щоб залишились цільні шматочки тунця.
7.Вкинути у сковорідку томатний соус та дрібно нарізану петрушку. Додати крем-сир, перемішати та готувати все разом на низькому нагріві, поки доготується паста.
8.У сковорідку до соусу додати пасту, перемішати.
9.Влити також невелику кількість води, в якій варилась паста, та довести до бажаної консистенції.
10.Добре все перемішати та готувати на мінімальному нагріві ще 1-2 хвилини.