Сытный обед в считанные минуты: как приготовить пасту с тунцом (видео)
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Справится даже новичок
Если времени мало, на обед можно приготовить не только омлет или сочные отбивные, но и пасту с тунцем. Готовится она просто, но получается сытной и вкусной.
Именно рецептом последней мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить пасту с тунцом
Ингредиенты:
- сухая паста – 200 г (выбирайте любую по своему вкусу);
- крем-сыр – 150 г;
- лук – 1 средний;
- маслины – 100 г;
- томатный соус – 3 ст. л.;
- консервированный тунец в масле – 150 г;
- масло – 2 ст. л.;
- петрушка – по вкусу;
- соль – по вкусу;
Способ приготовления:
1. Воду довести до кипения, подсолить и добавить пасту. Варить согласно инструкции на упаковке в состояние аль-денте.
2.Лук нарезать мелким кубиком.
3.В сковороде разогреть масло и обжарить лук несколько минут.
4.В это время нарезать маслины кольцами.
5.Добавить их к луку и также добавить тунец в масле.
6. Перемешать, но так, чтобы остались цельные кусочки тунца.
7.Вкинуть в сковороду томатный соус и мелко нарезанную петрушку. Добавить крем-сыр, перемешать и готовить все вместе на низком нагреве, пока приготовится паста.
8.В сковороду к соусу добавить пасту, перемешать.
9.Влить также небольшое количество воды, в которой варилась паста, и довести до желаемой консистенции.
10.Хорошо все перемешать и готовить на минимальном нагреве еще 1-2 минуты.