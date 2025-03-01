Сытный обед в считанные минуты: как приготовить пасту с тунцом (видео)

Справится даже новичок

Если времени мало, на обед можно приготовить не только омлет или сочные отбивные, но и пасту с тунцем. Готовится она просто, но получается сытной и вкусной.

Именно рецептом последней мы сегодня и хотим поделиться. А опубликовали его на Instagram-странице "katarina_movchan".

Как приготовить пасту с тунцом

Ингредиенты:

сухая паста – 200 г (выбирайте любую по своему вкусу);

крем-сыр – 150 г;

лук – 1 средний;

маслины – 100 г;

томатный соус – 3 ст. л.;

консервированный тунец в масле – 150 г;

масло – 2 ст. л.;

петрушка – по вкусу;

соль – по вкусу;

Способ приготовления:

1. Воду довести до кипения, подсолить и добавить пасту. Варить согласно инструкции на упаковке в состояние аль-денте.

2.Лук нарезать мелким кубиком.

3.В сковороде разогреть масло и обжарить лук несколько минут.

4.В это время нарезать маслины кольцами.

5.Добавить их к луку и также добавить тунец в масле.

6. Перемешать, но так, чтобы остались цельные кусочки тунца.

7.Вкинуть в сковороду томатный соус и мелко нарезанную петрушку. Добавить крем-сыр, перемешать и готовить все вместе на низком нагреве, пока приготовится паста.

8.В сковороду к соусу добавить пасту, перемешать.

9.Влить также небольшое количество воды, в которой варилась паста, и довести до желаемой консистенции.

10.Хорошо все перемешать и готовить на минимальном нагреве еще 1-2 минуты.