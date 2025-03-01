Зберігається довго, але з’їдається миттєво: легкий рецепт капусти по-корейськи (відео)
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Бюджетна і швидка у приготуванні страва з білокачанної капусти
Білокачанна капуста є смачним та корисним овочем. Її додають до наваристого ароматного борщу, тушкують зі спеціями або ж маринують.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати знайому багатьом мариновану капусту "Пелюстка". А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати капусту "Пелюстка"
Інгредієнти:
- капуста – 1 шт. (краще брати стару, молода не буде так хрумкати);
- буряк – 1 великий;
- перець чилі — 5 г;
- часник – 4 зубчика;
- лавровий лист – 2 шт.;
- вода – 1 л;
- сіль – 3 ст. л.;
- цукор – 4 ст. л.;
- оцет 9 % – 150 мл;
- олія – 50 мл;
- духмяний перець – 2-3 шт.;
Спосіб приготування:
1.У капусти зняти верхнє листя.
2.Нарізати навпіл і вирізати качан.
3.Капусту нарізати на досить великі шматочки на 2-3 см.
4.Буряк довільно нарізати.
5.Часник нарізати слайсами.
6.Скласти все шарами в 3 літрову банку, трішки утрамбувати.
7.Для розчину змішати всі інгредієнти і довести до кипіння.
8.Залити гарячим розсолом капусту, він має все покрити.
9.Залишити охолонути в теплі і поставити на добу в холод.