Зберігається довго, але з’їдається миттєво: легкий рецепт капусти по-корейськи (відео)

Бюджетна і швидка у приготуванні страва з білокачанної капусти

Білокачанна капуста є смачним та корисним овочем. Її додають до наваристого ароматного борщу, тушкують зі спеціями або ж маринують.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати знайому багатьом мариновану капусту "Пелюстка". А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати капусту "Пелюстка"

Інгредієнти:

капуста – 1 шт. (краще брати стару, молода не буде так хрумкати);

буряк – 1 великий;

перець чилі — 5 г;

часник – 4 зубчика;

лавровий лист – 2 шт.;

вода – 1 л;

сіль – 3 ст. л.;

цукор – 4 ст. л.;

оцет 9 % – 150 мл;

олія – 50 мл;

духмяний перець – 2-3 шт.;

Спосіб приготування:

1.У капусти зняти верхнє листя.

2.Нарізати навпіл і вирізати качан.

3.Капусту нарізати на досить великі шматочки на 2-3 см.

4.Буряк довільно нарізати.

5.Часник нарізати слайсами.

6.Скласти все шарами в 3 літрову банку, трішки утрамбувати.

7.Для розчину змішати всі інгредієнти і довести до кипіння.

8.Залити гарячим розсолом капусту, він має все покрити.

9.Залишити охолонути в теплі і поставити на добу в холод.