Сохраняется долго, но съедается мгновенно: легкий рецепт капусты по-корейски (видео)

Бюджетное и быстрое в приготовлении блюдо из белокочанной капусты

Белокочанная капуста является вкусным и полезным овощем. Ее добавляют к наваристому ароматному борщу, тушат со специями или же маринуют.

Сегодня мы предлагаем приготовить знакомую многим маринованную капусту "Лепесток". А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить капусту "Лепесток"

Ингредиенты:

капуста – 1 шт. (лучше брать старую, молодая не будет так хрустать);

свекла – 1 большая;

перец чили – 5 г;

чеснок – 4 зубчика;

лавровый лист – 2 шт.;

вода – 1 л;

соль – 3 ст. л.;

сахар – 4 ст. л.;

уксус 9% – 150 мл;

масло – 50 мл;

душистый перец – 2-3 шт.;

Способ приготовления:

1.У капусты снять верхние листья.

2.Нарезать пополам и вырезать кочерыжку.

3.Капусту нарезать на достаточно большие кусочки на 2-3 см.

4.Свеклу произвольно нарезать.

5.Чеснок нарезать слайсами.

6.Сложить все слоями в 3 литровую банку, немного утрамбовать.

7.Для раствора смешать все ингредиенты и довести до кипения.

8.Залить горячим рассолом капусту, он должен все покрыть.

9.Оставить остыть в тепле и поставить в сутки в холод.