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Сохраняется долго, но съедается мгновенно: легкий рецепт капусты по-корейски (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Яркая, красивая, сочная и хрустящая маринованная капуста
Яркая, красивая, сочная и хрустящая маринованная капуста. Фото instagram.com

Бюджетное и быстрое в приготовлении блюдо из белокочанной капусты

Белокочанная капуста является вкусным и полезным овощем. Ее добавляют к наваристому ароматному борщу, тушат со специями или же маринуют.

Сегодня мы предлагаем приготовить знакомую многим маринованную капусту "Лепесток". А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить капусту "Лепесток"

Ингредиенты:

  • капуста – 1 шт. (лучше брать старую, молодая не будет так хрустать);
  • свекла – 1 большая;
  • перец чили – 5 г;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • лавровый лист – 2 шт.;
  • вода – 1 л;
  • соль – 3 ст. л.;
  • сахар – 4 ст. л.;
  • уксус 9% – 150 мл;
  • масло – 50 мл;
  • душистый перец – 2-3 шт.;

Способ приготовления:

1.У капусты снять верхние листья.

2.Нарезать пополам и вырезать кочерыжку.

3.Капусту нарезать на достаточно большие кусочки на 2-3 см.

4.Свеклу произвольно нарезать.

5.Чеснок нарезать слайсами.

6.Сложить все слоями в 3 литровую банку, немного утрамбовать.

7.Для раствора смешать все ингредиенты и довести до кипения.

8.Залить горячим рассолом капусту, он должен все покрыть.

9.Оставить остыть в тепле и поставить в сутки в холод.

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#Капуста #Закуска #Готовим дома