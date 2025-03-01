Сохраняется долго, но съедается мгновенно: легкий рецепт капусты по-корейски (видео)
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Бюджетное и быстрое в приготовлении блюдо из белокочанной капусты
Белокочанная капуста является вкусным и полезным овощем. Ее добавляют к наваристому ароматному борщу, тушат со специями или же маринуют.
Сегодня мы предлагаем приготовить знакомую многим маринованную капусту "Лепесток". А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить капусту "Лепесток"
Ингредиенты:
- капуста – 1 шт. (лучше брать старую, молодая не будет так хрустать);
- свекла – 1 большая;
- перец чили – 5 г;
- чеснок – 4 зубчика;
- лавровый лист – 2 шт.;
- вода – 1 л;
- соль – 3 ст. л.;
- сахар – 4 ст. л.;
- уксус 9% – 150 мл;
- масло – 50 мл;
- душистый перец – 2-3 шт.;
Способ приготовления:
1.У капусты снять верхние листья.
2.Нарезать пополам и вырезать кочерыжку.
3.Капусту нарезать на достаточно большие кусочки на 2-3 см.
4.Свеклу произвольно нарезать.
5.Чеснок нарезать слайсами.
6.Сложить все слоями в 3 литровую банку, немного утрамбовать.
7.Для раствора смешать все ингредиенты и довести до кипения.
8.Залить горячим рассолом капусту, он должен все покрыть.
9.Оставить остыть в тепле и поставить в сутки в холод.