Бульйон вийде наваристим та прозорим: як його правильно приготувати (відео)
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Рецепт першої страви, яку можна подати самостійно або використовувати як основу для супів
Курячий бульйон – це смачний, ароматний і універсальний основний компонент, який служить основою для багатьох страв. Його легкий, але насичений смак і здатність зігрівати роблять курячий бульйон ідеальним вибором для холодних днів.
Окрім того, він є чудовою основою для супів, соусів або використовується як приправа для інших страв. Приготувати курячий бульйон не важко – все, що потрібно, це кілька простих інгредієнтів та трохи терпіння. Він дарує стравам глибину та багатство смаку, що робить будь-який обід особливим. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".
Як приготувати прозорий курячий бульйон
Інгредієнти:
- будь-яка частина курки (краще жирніша, зі шкіркою) — 1 кг;
- великий корінь селери — 1 шт.;
- морква — 5 шт.;
- цибуля-порей — 1 шт.;
- ріпчаста цибуля зі шкіркою — 1 шт.;
- часник — 1 головка;
- корінь петрушки (або стебла);
- лавровий лист — 6 шт.;
- духмяний перець — 5 шт.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- сік половини лимона (менше);
- сіль/перець — за смаком;
Спосіб приготування:
1.Курку запекти на найвищій температурі, яка тільки є в духовці. Орієнтовно — протягом 20 хвилин за температури 270 градусів.
2.Велику ріпчасту і половину цибулі порей підсмажити до майже горілого стану на дуже добре розігрітій, сухій сковороді, на найбільшому вогні.
3.Моркву помити, відрізати кінці, в головці часнику відрізати вершечок.
4.Всі інші овочі скласти в велику каструлю, і залити водою, так, щоб вода на 2 пальці покрила овочі.
5.Варити 3-4 години на мінімальному вогні, щоб ледь булькало.
6.Заправити бульйон ложкою соєвого соусу і лимонним соком.