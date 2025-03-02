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Бульйон вийде наваристим та прозорим: як його правильно приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Найсмачніший, корисний, дієтичний
Найсмачніший, корисний, дієтичний

Рецепт першої страви, яку можна подати самостійно або використовувати як основу для супів

Курячий бульйон – це смачний, ароматний і універсальний основний компонент, який служить основою для багатьох страв. Його легкий, але насичений смак і здатність зігрівати роблять курячий бульйон ідеальним вибором для холодних днів.

Окрім того, він є чудовою основою для супів, соусів або використовується як приправа для інших страв. Приготувати курячий бульйон не важко – все, що потрібно, це кілька простих інгредієнтів та трохи терпіння. Він дарує стравам глибину та багатство смаку, що робить будь-який обід особливим. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_recipes_ira".

Як приготувати прозорий курячий бульйон

Інгредієнти:

  • будь-яка частина курки (краще жирніша, зі шкіркою) — 1 кг;
  • великий корінь селери — 1 шт.;
  • морква — 5 шт.;
  • цибуля-порей — 1 шт.;
  • ріпчаста цибуля зі шкіркою — 1 шт.;
  • часник — 1 головка;
  • корінь петрушки (або стебла);
  • лавровий лист — 6 шт.;
  • духмяний перець — 5 шт.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • сік половини лимона (менше);
  • сіль/перець — за смаком;

Спосіб приготування:

1.Курку запекти на найвищій температурі, яка тільки є в духовці. Орієнтовно — протягом 20 хвилин за температури 270 градусів.

2.Велику ріпчасту і половину цибулі порей підсмажити до майже горілого стану на дуже добре розігрітій, сухій сковороді, на найбільшому вогні.

3.Моркву помити, відрізати кінці, в головці часнику відрізати вершечок.

4.Всі інші овочі скласти в велику каструлю, і залити водою, так, щоб вода на 2 пальці покрила овочі.

5.Варити 3-4 години на мінімальному вогні, щоб ледь булькало.

6.Заправити бульйон ложкою соєвого соусу і лимонним соком.

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#Курка #бульйон #Готуємо вдома