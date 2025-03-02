Бульон получится наваристым и прозрачным: как его правильно приготовить (видео)

Рецепт первого блюда, которое можно подать самостоятельно или использовать в качестве основы для супов

Куриный бульон – это вкусный, ароматный и универсальный основной компонент, служащий основой для многих блюд. Его легкий, но насыщенный вкус и согревающая способность делают куриный бульон идеальным выбором для холодных дней.

Кроме того, он является отличным основанием для супов, соусов или используется как дополнение для других блюд. Приготовить куриный бульон несложно – все, что нужно, это несколько простых ингредиентов и немного терпения. Он дарит блюдам глубину и богатство вкуса, что делает любой обед особенным. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_recipes_ira".

Как приготовить прозрачный куриный бульон

Ингредиенты:

любая часть курицы (лучше жирнее, с кожурой) — 1 кг;

большой корень сельдерея – 1 шт.;

морковь — 5 шт.;

лук-порей – 1 шт.;

репчатый лук с кожурой — 1 шт.;

чеснок – 1 головка;

корень петрушки (или стебля);

лавровый лист – 6 шт.;

душистый перец — 5 шт.;

соевый соус – 1 ст. л.;

сок половины лимона (меньше);

соль/перец — по вкусу;

Способ приготовления:

1.Курицу запечь на самой высокой температуре, которая только есть в духовке. Ориентировочно – в течение 20 минут при температуре 270 градусов.

2.Большую репчатую и половину лука порей поджарить до почти горелого состояния на очень хорошо разогретой, сухой сковороде, на самом большом огне.

3.Морковь помыть, отрезать концы, в головке чеснока отрезать вершочек.

4.Все остальные овощи сложить в большую кастрюлю и залить водой, так, чтобы вода на 2 пальца покрыла овощи.

5.Варить 3-4 часа на минимальном огне, чтобы чуть булькало.

6.Заправить бульон ложкой соевого соуса и лимонным соком.