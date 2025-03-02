Ідея смачної вечері "все в одному деці": щоб закинути в духовку і забути (відео)

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Щоб смачно поїсти, не обов'язково витрачати весь свій вільний час на кухні. Ми ділились рецептом апетитного консервованого паштету, який виручить вас, якщо потрібно швидко перекусити. Тепер розповімо, як приготувати апетитну страву з картоплі, м'яса та сиру.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком lanas_diet. Такі соковиті курячі рулети на картопляній подушці — чудова ідея для смачного обіду або вечері, щоб скласти все в духовку і забути. З цієї кількості інгредієнтів виходить 8 порцій смачної страви.

Інгредієнти:

Куряче філе — 4 шт

Сир для начинки — 180 г

Сир для посипання — 100 г

Зелень

Часник — 2 зуб

Спеції для курки

Майонез

Картопля — 1 кг

Спеції до картоплі

Олія

Спосіб приготування:

Кожне філе ріжемо вздовж на дві частини і відбиваємо. Посипаємо спеціями, змащуємо соусом або майонезом. Весь сир натираємо. До того, що повинен йти в начинку, додаємо зелень та часник, вимішуємо. Сирну начинку ділимо на 8 частин. Загортаємо сир у шматочки відбитого курячого філе. Картоплю чистимо від шкірки і нарізаємо слайсами. Перемішуємо зі спеціями і збризкуємо олією. Викладаємо на дно форми картоплю рівномірним шаром. Зверху кладемо курячі рулети. Змащуємо курку зверху соусом і відправляємо запікатися у розігріту до 180 градусів духовку. Час випікання становить приблизно годину. За 10 хвилин до кінця приготування посипаємо все тертим сиром.

Поки страва печеться, можна займатися своїми справами. А потім залишиться лише смакувати. Також ми розповідали, як приготувати смачну запіканку, якщо з м’яса у вас лише фарш.