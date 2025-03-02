Идея вкусного ужина "все в одном противне": чтобы забросить в духовку и забыть (видео)

Все сытно, вкусно и очень просто

Чтобы вкусно поесть, не обязательно тратить все свое свободное время на кухне. Мы делились рецептом аппетитного консервированного паштета, который выручит вас, если нужно быстро перекусить. Теперь расскажем, как приготовить аппетитное блюдо из картофеля, мяса и сыра.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником lanas_diet. Такие сочные куриные рулеты на картофельной подушке – отличная идея для вкусного обеда или ужина, чтобы сложить все в духовку и забыть. Из этого количества ингредиентов выходит 8 порций вкусного блюда.

Ингредиенты:

Куриное филе — 4 шт

Сыр для начинки — 180 г

Сыр для посыпки – 100 г

Зелень

Чеснок — 2 зуб

Специи для курицы

Майонез

Картофель — 1 кг

Специи к картофелю

Масло

Способ приготовления:

Каждое филе режем вдоль на две части и отбиваем. Посыпаем специями, смазываем соусом или майонезом. Весь творог натираем. К тому, что должен уходить в начинку, добавляем зелень и чеснок, вымешиваем. Творожную начинку делим на 8 частей. Заворачиваем сыр в кусочки отбитого куриного филе. Картофель чистим от кожуры и нарезаем слайсами. Перемешиваем со специями и сбрызгиваем маслом. Выкладываем на дно формы картофель равномерным слоем. Сверху кладем куриные рулеты. Смазываем курицу сверху соусом и отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Время выпекания составляет около часа. За 10 минут до конца приготовления посыпаем все тертым сыром.

Пока блюдо печется, можно заниматься своими делами. А потом останется только смаковать. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную запеканку, если из мяса у вас только фарш.