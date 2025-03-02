Це печиво виходить смачнішим і дешевшим, ніж магазинне: навіть яйця додавати не треба
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Як приготувати вдома смачне печиво
Вдома можна приготувати чимало смачних десертів та і просто солодощів до чаю. Ми розповідали, як приготувати красивий яблучний пиріг. Тепер ділимось рецептом апетитного лимонного печива.
Ці солодощі з глазуррю зовсім нескладно приготувати, а воно виходить смачнішим і дешевшим, ніж магазинне. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком iryna_parashchak.
Інгредієнти:
- 200 г вершкового масла
- 50 г цукрової пудри
- 2 столові ложки лимонного соку
- цедра 1 лимона
- 210 г борошна
Лимонна глазур:
- 200 г цукрової пудри
- 2 столові ложки лимонного соку
- 1/2 столової ложки молока
Спосіб приготування:
- В чашу міксера перекладіть мʼяке вершкове масло та висипте цукрову пудру. Одразу додайте лимонну цедру, лимонний сік.
- Збивайте все разом за допомогою насадки "весло" до об’єднання всіх компонентів між собою. Тоді додайте просіяне борошно та замішуйте, поки тісто не збереться в кульку.
- Розділіть готове тісто на дві рівні частини. Кожну частину розкатайте між двома листками пергаменту у пласт товщиною 0,5 мм.
- Розкатане тісто перекладіть в морозильну камеру на 30 хвилин. Після охолодження виріжте формою печиво.
- Випікайте у заздалегідь розігрітій до 160° духовці 15 хвилин. Пекти потрібно поки краї не стануть злегка золотистими, але так, щоб центр все ще залишався блідим.
- Поки готове печиво холоне, готуємо глазур. Зʼєднуємо в мисці до однорідності цукрову пудру, лимонний сік і половину столової ложки молока.
- Кожне охолоджене печиво покриваємо глазуррю. Можна додатково прикрасити до смаку.
Коли печиво застигне, можна куштувати його з чашкою кави чи чаю. Також ми ділились рецептом апетитних пончиків.