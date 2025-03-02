Це печиво виходить смачнішим і дешевшим, ніж магазинне: навіть яйця додавати не треба

Як приготувати вдома смачне печиво

Вдома можна приготувати чимало смачних десертів та і просто солодощів до чаю. Ми розповідали, як приготувати красивий яблучний пиріг. Тепер ділимось рецептом апетитного лимонного печива.

Ці солодощі з глазуррю зовсім нескладно приготувати, а воно виходить смачнішим і дешевшим, ніж магазинне. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком iryna_parashchak.

Інгредієнти:

200 г вершкового масла

50 г цукрової пудри

2 столові ложки лимонного соку

цедра 1 лимона

210 г борошна

Лимонна глазур:

200 г цукрової пудри

2 столові ложки лимонного соку

1/2 столової ложки молока

Спосіб приготування:

В чашу міксера перекладіть мʼяке вершкове масло та висипте цукрову пудру. Одразу додайте лимонну цедру, лимонний сік. Збивайте все разом за допомогою насадки "весло" до об’єднання всіх компонентів між собою. Тоді додайте просіяне борошно та замішуйте, поки тісто не збереться в кульку. Розділіть готове тісто на дві рівні частини. Кожну частину розкатайте між двома листками пергаменту у пласт товщиною 0,5 мм. Розкатане тісто перекладіть в морозильну камеру на 30 хвилин. Після охолодження виріжте формою печиво. Випікайте у заздалегідь розігрітій до 160° духовці 15 хвилин. Пекти потрібно поки краї не стануть злегка золотистими, але так, щоб центр все ще залишався блідим. Поки готове печиво холоне, готуємо глазур. Зʼєднуємо в мисці до однорідності цукрову пудру, лимонний сік і половину столової ложки молока. Кожне охолоджене печиво покриваємо глазуррю. Можна додатково прикрасити до смаку.

Коли печиво застигне, можна куштувати його з чашкою кави чи чаю. Також ми ділились рецептом апетитних пончиків.