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Это печенье получается вкуснее и дешевле магазинного: даже яйца добавлять не надо

Автор
Мария Дума
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Автор
Красивое лимонное печенье к чаю
Красивое лимонное печенье к чаю. Фото iryna_parashchak

Как приготовить дома вкусное печенье

Дома можно приготовить немало вкусных десертов и просто сладостей к чаю. Мы рассказывали, как приготовить красивый яблочный пирог. Теперь делимся рецептом аппетитного лимонного печенья.

Эти сладости из глазури совсем несложно приготовить, а оно получается вкуснее и дешевле, чем магазинное. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником iryna_parashchak.

Ингредиенты:

  • 200 г сливочного масла
  • 50 г сахарной пудры
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • цедра 1 лимона
  • 210 г муки

Лимонная глазурь:

  • 200 г сахарной пудры
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1/2 столовой ложки молока

Способ приготовления:

  1. В чашу миксера переложите мягкое сливочное масло и высыпьте сахарную пудру. Сразу добавьте лимонную цедру, лимонный сок.
  2. Взбивайте все вместе с помощью насадки весло до объединения всех компонентов между собой. Тогда добавьте просеянную муку и замешивайте, пока тесто не соберется в шарик.
  3. Разделите готовое тесто на две равные части. Каждую часть раскатайте между двумя листьями пергамента в пласт толщиной 0,5 мм.
  4. Раскатанное тесто переложите в морозильную камеру на 30 минут. После охлаждения вырежьте формой печенье.
  5. Выпекайте в предварительно разогретой до 160° духовке 15 минут. Печь нужно пока края не станут слегка золотистыми, но так, чтобы центр все еще оставался бледным.
  6. Пока готовое печенье стынет, готовим глазурь. Соединяем в миске до однородности сахарную пудру, лимонный сок и половину столовой ложки молока.
  7. Каждое охлажденное печенье покрываем глазурью. Можно дополнительно украсить по вкусу.

Когда печенье застынет, можно отведать его с чашкой кофе или чая. Также мы делились рецептом аппетитных пончиков.

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#Рецепт #Печенье #Лимон #Выпечка