Это печенье получается вкуснее и дешевле магазинного: даже яйца добавлять не надо

Как приготовить дома вкусное печенье

Дома можно приготовить немало вкусных десертов и просто сладостей к чаю. Мы рассказывали, как приготовить красивый яблочный пирог. Теперь делимся рецептом аппетитного лимонного печенья.

Эти сладости из глазури совсем несложно приготовить, а оно получается вкуснее и дешевле, чем магазинное. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником iryna_parashchak.

Ингредиенты:

200 г сливочного масла

50 г сахарной пудры

2 столовые ложки лимонного сока

цедра 1 лимона

210 г муки

Лимонная глазурь:

200 г сахарной пудры

2 столовые ложки лимонного сока

1/2 столовой ложки молока

Способ приготовления:

В чашу миксера переложите мягкое сливочное масло и высыпьте сахарную пудру. Сразу добавьте лимонную цедру, лимонный сок. Взбивайте все вместе с помощью насадки весло до объединения всех компонентов между собой. Тогда добавьте просеянную муку и замешивайте, пока тесто не соберется в шарик. Разделите готовое тесто на две равные части. Каждую часть раскатайте между двумя листьями пергамента в пласт толщиной 0,5 мм. Раскатанное тесто переложите в морозильную камеру на 30 минут. После охлаждения вырежьте формой печенье. Выпекайте в предварительно разогретой до 160° духовке 15 минут. Печь нужно пока края не станут слегка золотистыми, но так, чтобы центр все еще оставался бледным. Пока готовое печенье стынет, готовим глазурь. Соединяем в миске до однородности сахарную пудру, лимонный сок и половину столовой ложки молока. Каждое охлажденное печенье покрываем глазурью. Можно дополнительно украсить по вкусу.

Когда печенье застынет, можно отведать его с чашкой кофе или чая. Также мы делились рецептом аппетитных пончиков.