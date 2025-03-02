Это печенье получается вкуснее и дешевле магазинного: даже яйца добавлять не надо
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Как приготовить дома вкусное печенье
Дома можно приготовить немало вкусных десертов и просто сладостей к чаю. Мы рассказывали, как приготовить красивый яблочный пирог. Теперь делимся рецептом аппетитного лимонного печенья.
Эти сладости из глазури совсем несложно приготовить, а оно получается вкуснее и дешевле, чем магазинное. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником iryna_parashchak.
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 50 г сахарной пудры
- 2 столовые ложки лимонного сока
- цедра 1 лимона
- 210 г муки
Лимонная глазурь:
- 200 г сахарной пудры
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 1/2 столовой ложки молока
Способ приготовления:
- В чашу миксера переложите мягкое сливочное масло и высыпьте сахарную пудру. Сразу добавьте лимонную цедру, лимонный сок.
- Взбивайте все вместе с помощью насадки весло до объединения всех компонентов между собой. Тогда добавьте просеянную муку и замешивайте, пока тесто не соберется в шарик.
- Разделите готовое тесто на две равные части. Каждую часть раскатайте между двумя листьями пергамента в пласт толщиной 0,5 мм.
- Раскатанное тесто переложите в морозильную камеру на 30 минут. После охлаждения вырежьте формой печенье.
- Выпекайте в предварительно разогретой до 160° духовке 15 минут. Печь нужно пока края не станут слегка золотистыми, но так, чтобы центр все еще оставался бледным.
- Пока готовое печенье стынет, готовим глазурь. Соединяем в миске до однородности сахарную пудру, лимонный сок и половину столовой ложки молока.
- Каждое охлажденное печенье покрываем глазурью. Можно дополнительно украсить по вкусу.
Когда печенье застынет, можно отведать его с чашкой кофе или чая. Также мы делились рецептом аппетитных пончиков.