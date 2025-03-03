Якщо вдома є банка рибки, приготуйте цей лінивий пиріг: нічого не потрібно місити і ліпити (відео)

Чудовий рецепт пирога на кожен день

Якщо хочеться смачно і ситно поїсти, на поміч приходять перевірені рецепти. Ми розповідали, як приготувати гречаники в соусі. Тепер поділимось рецептом пирога з консервованою рибою.

Цей пиріг заливний, тож нічого не потрібно місити і ліпити. Просто підготувати начинку, залити все рідким тістом і відправити у духовку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком vita_vorotniuk.

Інгредієнти:

Сметана (10-20%) – 100 г

Яйця – 2 шт.

Олія – 1,5 ст. л.

Борошно – 130 г (1 склянка, 200 мл)

Цукор – 1 ч. л.

Розпушувач – 1 ч. л. (без гірки)

Сіль – дрібка

Для начинки:

Тунець консервований (у власному соку) – 1 банка (160 г)

Яйця – 3 шт. (відварені)

Зелена цибуля – 1 великий пучок

Сіль – до смаку

Спосіб приготування:

Яйця потрібно зварити, остудити, почистити від шкаралупи та нарізати кубиками. Зелень дрібно нарізати, додати до яєць. Тунець розім’яти виделкою, змішати з яйцями та цибулею. За бажанням трохи підсолити і все перемішати. Перш ніж готувати тісто, вмикаємо духовку розігріватись до 180°C. Форму для випікання змащуємо олією або застеляємо пергаментом. У мисці змішуємо яйця, цукор, сіль. Додаємо сметану, олію, все перемішуємо. Тоді всипаємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто консистенцією, як на оладки. Виливаємо половину тіста у форму, розрівнюємо. Рівним шаром викладаємо начинку та заливаємо другою половиною тіста. Ставимо у духовку на 30-40 хвилин при 180°C. Готовність перевірити шпажкою – вона має виходити сухою.

Коли пиріг трохи охолоне, можна нарізати порційними шматочками та насолоджуватися. Також ми розповідали, який інгредієнт не варто додавати до борщу.