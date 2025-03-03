Якщо вдома є банка рибки, приготуйте цей лінивий пиріг: нічого не потрібно місити і ліпити (відео)
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Чудовий рецепт пирога на кожен день
Якщо хочеться смачно і ситно поїсти, на поміч приходять перевірені рецепти. Ми розповідали, як приготувати гречаники в соусі. Тепер поділимось рецептом пирога з консервованою рибою.
Цей пиріг заливний, тож нічого не потрібно місити і ліпити. Просто підготувати начинку, залити все рідким тістом і відправити у духовку. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком vita_vorotniuk.
Інгредієнти:
- Сметана (10-20%) – 100 г
- Яйця – 2 шт.
- Олія – 1,5 ст. л.
- Борошно – 130 г (1 склянка, 200 мл)
- Цукор – 1 ч. л.
- Розпушувач – 1 ч. л. (без гірки)
- Сіль – дрібка
Для начинки:
- Тунець консервований (у власному соку) – 1 банка (160 г)
- Яйця – 3 шт. (відварені)
- Зелена цибуля – 1 великий пучок
- Сіль – до смаку
Спосіб приготування:
- Яйця потрібно зварити, остудити, почистити від шкаралупи та нарізати кубиками. Зелень дрібно нарізати, додати до яєць.
- Тунець розім’яти виделкою, змішати з яйцями та цибулею. За бажанням трохи підсолити і все перемішати.
- Перш ніж готувати тісто, вмикаємо духовку розігріватись до 180°C. Форму для випікання змащуємо олією або застеляємо пергаментом.
- У мисці змішуємо яйця, цукор, сіль. Додаємо сметану, олію, все перемішуємо. Тоді всипаємо борошно з розпушувачем, замішуємо тісто консистенцією, як на оладки.
- Виливаємо половину тіста у форму, розрівнюємо. Рівним шаром викладаємо начинку та заливаємо другою половиною тіста.
- Ставимо у духовку на 30-40 хвилин при 180°C. Готовність перевірити шпажкою – вона має виходити сухою.
Коли пиріг трохи охолоне, можна нарізати порційними шматочками та насолоджуватися. Також ми розповідали, який інгредієнт не варто додавати до борщу.