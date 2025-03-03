Если дома есть банка рыбки, приготовьте этот ленивый пирог: ничего не нужно месить и лепить (видео)

Прекрасный рецепт пирога на каждый день

Если хочется вкусно и сытно поесть, на помощь приходят проверенные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить гречаники в соусе. Теперь поделимся рецептом пирога с консервированной рыбой.

Этот пирог заливной, так что ничего не нужно месить и лепить. Просто подготовить начинку, залить все редким тестом и отправить в духовку. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником vita_vorotniuk.

Ингредиенты:

Сметана (10-20%) – 100 г

Яйца – 2 шт.

Масло растительное – 1,5 ст.

Мука – 130 г (1 стакан, 200 мл)

Сахар – 1 ч. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Для начинки:

Тунец консервированный (в собственном соку) – 1 банка (160 г)

Яйца – 3 шт. (отварные)

Зеленый лук – 1 большой пучок

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца нужно сварить, остудить, почистить от скорлупы и порезать кубиками. Зелень мелко порезать, добавить к яйцам. Тунец размять вилкой, смешать с яйцами и луком. По желанию чуть-чуть подсолить и все перемешать. Прежде чем готовить тесто, включаем духовой шкаф разогреваться до 180°C. Форму для выпечки смазываем растительным маслом или застилаем пергаментом. В миске смешиваем яйца, сахар, соль. Добавляем сметану, растительное масло, все перемешиваем. Тогда всыпаем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто консистенцией, как на оладьи. Выливаем половину теста в форму, разравниваем. Ровным слоем выкладываем начинку и заливаем второй половиной теста. Ставим в духовой шкаф на 30-40 минут при 180°C. Готовность проверить шпажкой – она должна выходить сухой.

Когда пирог немного охладится, можно нарезать порционными кусочками и наслаждаться. Также мы рассказывали, какой ингредиент не следует добавлять в борщ.