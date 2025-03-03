Если дома есть банка рыбки, приготовьте этот ленивый пирог: ничего не нужно месить и лепить (видео)
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Прекрасный рецепт пирога на каждый день
Если хочется вкусно и сытно поесть, на помощь приходят проверенные рецепты. Мы рассказывали, как приготовить гречаники в соусе. Теперь поделимся рецептом пирога с консервированной рыбой.
Этот пирог заливной, так что ничего не нужно месить и лепить. Просто подготовить начинку, залить все редким тестом и отправить в духовку. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником vita_vorotniuk.
Ингредиенты:
- Сметана (10-20%) – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Масло растительное – 1,5 ст.
- Мука – 130 г (1 стакан, 200 мл)
- Сахар – 1 ч. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Тунец консервированный (в собственном соку) – 1 банка (160 г)
- Яйца – 3 шт. (отварные)
- Зеленый лук – 1 большой пучок
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца нужно сварить, остудить, почистить от скорлупы и порезать кубиками. Зелень мелко порезать, добавить к яйцам.
- Тунец размять вилкой, смешать с яйцами и луком. По желанию чуть-чуть подсолить и все перемешать.
- Прежде чем готовить тесто, включаем духовой шкаф разогреваться до 180°C. Форму для выпечки смазываем растительным маслом или застилаем пергаментом.
- В миске смешиваем яйца, сахар, соль. Добавляем сметану, растительное масло, все перемешиваем. Тогда всыпаем муку с разрыхлителем, замешиваем тесто консистенцией, как на оладьи.
- Выливаем половину теста в форму, разравниваем. Ровным слоем выкладываем начинку и заливаем второй половиной теста.
- Ставим в духовой шкаф на 30-40 минут при 180°C. Готовность проверить шпажкой – она должна выходить сухой.
Когда пирог немного охладится, можно нарезать порционными кусочками и наслаждаться. Также мы рассказывали, какой ингредиент не следует добавлять в борщ.