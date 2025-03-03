Найніжніший десерт своїми руками: як приготувати заварні кільця (відео)

Апетитні кільця з солодкою сирною начинкою

Вдома можна приготувати чимало смачних десертів. Ми розповідали, як посмажити пишні та пухкі сирні пончики. Тепер ділимось рецептом дуже найніжніших заварних кілець з начинкою з крем-сиру.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Десерт виходить повітряний, він просто тане у рот. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 12 тістечок.

Інгредієнти:

Вода — 180 мл

Вершкове масло — 90 г

Борошно — 130 г

Яйця — 3,5 шт

Дрібка солі

Для сирного крему:

Кисломолочний сир — 200 г

Цукрова пудра — 70 г

Вершки 33% — 200 мл

Спосіб приготування:

Для заварного тіста у сотейнику доводимо до кипіння воду з вершковим маслом і дрібкою солі. Знімаємо з вогню та всипаємо одразу все борошно, швидко перемішуємо до гладенької маси. Повертаємо сотейник на середній вогонь і 1-2 хвилини, помішуючи, заварюємо тісто. Воно повинне стати однорідним, а на дні сотейника ви побачите наліт. Тісто перекладаємо в миску й охолоджуємо до теплого стану. Після цього починаємо додавати окремо змішані яйця. Робимо це поступово, кожен раз добре вимішуючи. Тісто повинне мати текстуру дуже густої сметани. Перекладаємо тісто в кондитерський мішок із насадкою "зірочка" і відсаджуємо на пергамент кільця. Робимо це так, щоб відстань між ними становила 3-4 сантиметри. Відправляємо кільця в розігріту до 190 градусів духовку. Випікаємо 30 хвилин, до золотистості, не відкриваючи духовку Кисломолочний сир збиваємо блендером з цукровою пудрою до однорідної маси. Додаємо вершки та продовжуємо збивати. На дні остиглих заварних кілець робимо дірочки. За допомогою кондитерського мішка наповнюємо кільця кремом та посипаємо цукровою пудрою.

Вони дуже смачні, можна готувати одразу подвійну порцію — не пошкодуєте. Також ми ділились рецептом чудових лінивих чебуреків.