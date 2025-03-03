Найніжніший десерт своїми руками: як приготувати заварні кільця (відео)
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Апетитні кільця з солодкою сирною начинкою
Вдома можна приготувати чимало смачних десертів. Ми розповідали, як посмажити пишні та пухкі сирні пончики. Тепер ділимось рецептом дуже найніжніших заварних кілець з начинкою з крем-сиру.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Десерт виходить повітряний, він просто тане у рот. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 12 тістечок.
Інгредієнти:
- Вода — 180 мл
- Вершкове масло — 90 г
- Борошно — 130 г
- Яйця — 3,5 шт
- Дрібка солі
Для сирного крему:
- Кисломолочний сир — 200 г
- Цукрова пудра — 70 г
- Вершки 33% — 200 мл
Спосіб приготування:
- Для заварного тіста у сотейнику доводимо до кипіння воду з вершковим маслом і дрібкою солі. Знімаємо з вогню та всипаємо одразу все борошно, швидко перемішуємо до гладенької маси.
- Повертаємо сотейник на середній вогонь і 1-2 хвилини, помішуючи, заварюємо тісто. Воно повинне стати однорідним, а на дні сотейника ви побачите наліт.
- Тісто перекладаємо в миску й охолоджуємо до теплого стану. Після цього починаємо додавати окремо змішані яйця.
- Робимо це поступово, кожен раз добре вимішуючи. Тісто повинне мати текстуру дуже густої сметани.
- Перекладаємо тісто в кондитерський мішок із насадкою "зірочка" і відсаджуємо на пергамент кільця. Робимо це так, щоб відстань між ними становила 3-4 сантиметри.
- Відправляємо кільця в розігріту до 190 градусів духовку. Випікаємо 30 хвилин, до золотистості, не відкриваючи духовку
- Кисломолочний сир збиваємо блендером з цукровою пудрою до однорідної маси. Додаємо вершки та продовжуємо збивати.
- На дні остиглих заварних кілець робимо дірочки. За допомогою кондитерського мішка наповнюємо кільця кремом та посипаємо цукровою пудрою.
Вони дуже смачні, можна готувати одразу подвійну порцію — не пошкодуєте. Також ми ділились рецептом чудових лінивих чебуреків.