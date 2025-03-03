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Нежный десерт своими руками: как приготовить заварные кольца (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Рецепт вкусного десерта
Рецепт вкусного десерта. Фото parlament.ua

Аппетитные кольца со сладкой творожной начинкой

На дому можно приготовить немало вкусных десертов. Мы рассказывали, как пожарить пышные и пышные творожные пончики. Теперь делимся рецептом самых нежных заварных колец с начинкой из крем-сыра.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Десерт выходит воздушный, он просто тает в рот. Из приведенного количества ингредиентов выходит 12 пирожных.

Ингредиенты:

  • Вода — 180 мл
  • Сливочное масло — 90 г
  • Мука — 130 г
  • Яйца — 3,5 шт
  • Щепотка соли

Для творожного крема:

  • Творог — 200 г
  • Сахарная пудра — 70 г
  • Сливки 33% — 200 мл

Способ приготовления:

  1. Для заварного теста в сотейнике доводим до кипения воду со сливочным маслом и щепоткой соли. Снимаем с огня и всыпаем сразу всю муку, быстро перемешиваем до гладкой массы.
  2. Возвращаем сотейник на средний огонь и 1-2 минуты, помешивая, завариваем тесто. Оно должно стать однородным, а на дне сотейника вы увидите налет.
  3. Тесто перекладываем в миску и охлаждаем до теплого состояния. После этого начинаем добавлять отдельно смешанные яйца.
  4. Делаем это постепенно, каждый раз хорошо вымешивая. Тесто должно иметь текстуру очень густой сметаны.
  5. Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой "звездочка" и отсаживаем на пергамент кольца. Делаем это так, чтобы расстояние между ними составляло 3-4 сантиметра.
  6. Отправляем кольца в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекаем 30 минут, до золотистости, не открывая духовку
  7. Кисломолочный творог взбиваем блендером с сахарной пудрой до однородной массы. Добавляем сливки и продолжаем взбивать.
  8. На дне остывших заварных колец делаем дырочки. С помощью кондитерского мешка наполняем кольца кремом и посыпаем сахарной пудрой.

Они очень вкусные, можно готовить сразу двойную порцию – не пожалеете. Также мы делились рецептом великолепных ленивых чебуреков.

Теги:
#Рецепт #Крем #Десерт #Пирожные