Нежный десерт своими руками: как приготовить заварные кольца (видео)

Аппетитные кольца со сладкой творожной начинкой

На дому можно приготовить немало вкусных десертов. Мы рассказывали, как пожарить пышные и пышные творожные пончики. Теперь делимся рецептом самых нежных заварных колец с начинкой из крем-сыра.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Десерт выходит воздушный, он просто тает в рот. Из приведенного количества ингредиентов выходит 12 пирожных.

Ингредиенты:

Вода — 180 мл

Сливочное масло — 90 г

Мука — 130 г

Яйца — 3,5 шт

Щепотка соли

Для творожного крема:

Творог — 200 г

Сахарная пудра — 70 г

Сливки 33% — 200 мл

Способ приготовления:

Для заварного теста в сотейнике доводим до кипения воду со сливочным маслом и щепоткой соли. Снимаем с огня и всыпаем сразу всю муку, быстро перемешиваем до гладкой массы. Возвращаем сотейник на средний огонь и 1-2 минуты, помешивая, завариваем тесто. Оно должно стать однородным, а на дне сотейника вы увидите налет. Тесто перекладываем в миску и охлаждаем до теплого состояния. После этого начинаем добавлять отдельно смешанные яйца. Делаем это постепенно, каждый раз хорошо вымешивая. Тесто должно иметь текстуру очень густой сметаны. Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой "звездочка" и отсаживаем на пергамент кольца. Делаем это так, чтобы расстояние между ними составляло 3-4 сантиметра. Отправляем кольца в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекаем 30 минут, до золотистости, не открывая духовку Кисломолочный творог взбиваем блендером с сахарной пудрой до однородной массы. Добавляем сливки и продолжаем взбивать. На дне остывших заварных колец делаем дырочки. С помощью кондитерского мешка наполняем кольца кремом и посыпаем сахарной пудрой.

Они очень вкусные, можно готовить сразу двойную порцию – не пожалеете. Также мы делились рецептом великолепных ленивых чебуреков.