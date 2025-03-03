Нежный десерт своими руками: как приготовить заварные кольца (видео)
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Аппетитные кольца со сладкой творожной начинкой
На дому можно приготовить немало вкусных десертов. Мы рассказывали, как пожарить пышные и пышные творожные пончики. Теперь делимся рецептом самых нежных заварных колец с начинкой из крем-сыра.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Десерт выходит воздушный, он просто тает в рот. Из приведенного количества ингредиентов выходит 12 пирожных.
Ингредиенты:
- Вода — 180 мл
- Сливочное масло — 90 г
- Мука — 130 г
- Яйца — 3,5 шт
- Щепотка соли
Для творожного крема:
- Творог — 200 г
- Сахарная пудра — 70 г
- Сливки 33% — 200 мл
Способ приготовления:
- Для заварного теста в сотейнике доводим до кипения воду со сливочным маслом и щепоткой соли. Снимаем с огня и всыпаем сразу всю муку, быстро перемешиваем до гладкой массы.
- Возвращаем сотейник на средний огонь и 1-2 минуты, помешивая, завариваем тесто. Оно должно стать однородным, а на дне сотейника вы увидите налет.
- Тесто перекладываем в миску и охлаждаем до теплого состояния. После этого начинаем добавлять отдельно смешанные яйца.
- Делаем это постепенно, каждый раз хорошо вымешивая. Тесто должно иметь текстуру очень густой сметаны.
- Перекладываем тесто в кондитерский мешок с насадкой "звездочка" и отсаживаем на пергамент кольца. Делаем это так, чтобы расстояние между ними составляло 3-4 сантиметра.
- Отправляем кольца в разогретую до 190 градусов духовку. Выпекаем 30 минут, до золотистости, не открывая духовку
- Кисломолочный творог взбиваем блендером с сахарной пудрой до однородной массы. Добавляем сливки и продолжаем взбивать.
- На дне остывших заварных колец делаем дырочки. С помощью кондитерского мешка наполняем кольца кремом и посыпаем сахарной пудрой.
Они очень вкусные, можно готовить сразу двойную порцию – не пожалеете. Также мы делились рецептом великолепных ленивых чебуреков.