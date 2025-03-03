Ідеальний рецепт торта на будь-який випадок: він просто тане в роті
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Як приготувати класичний "Празький" торт
Вдома можна приготувати чимало смачних десертів. Ми ділились рецептом "невидимого" яблучного пирога. І навіть повноцінний торт можна приготувати.
У кулінарному блозі the_best_ukrainian_recipes розповіли, як приготувати класичний "Празький" торт — шоколадний, з абрикосовим просоченням. Це неперевершений шоколадний десерт, який стане окрасою будь-якого святкового столу.
Інгредієнти:
- Яйця – 6 шт
- Цукор – стільки ж, скільки яєць за об'ємом
- Борошно – стільки ж, скільки яєць за об'ємом
- Какао – 2 ст. л.
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Вершкове масло – 50 г
Для крему:
- Вершкове масло – 250 г
- Згущене молоко – 100 г
- Какао – 2 ст. л.
- Яєчний жовток – 1 шт
- Вода – 1 ст. л.
- Ванільний цукор – 1 ч. л.
Для глазурі:
- Чорний шоколад – 1 плитка
- Вершки (рідкі) – 50 мл
- Абрикосовий сироп
Спосіб приготування:
- Збийте яйця з цукром міксером протягом 10-12 хвилин до утворення пишної маси. Акуратно вмішайте просіяне борошно, какао та розпушувач. Додайте розтоплене вершкове масло (не гаряче).
- Вилийте в форму та випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 40 хвилин. Залиште бісквіт у вимкненій духовці на 20 хвилин, потім повністю остудіть на решітці.
- Для крему збийте яєчний жовток з водою. Додайте какао та згущене молоко, збийте. Варіть на водяній бані до загустіння.
- Збийте розм'якшене вершкове масло з ванільним цукром до пишної маси. Поступово додайте охолоджений заварний крем, збиваючи до однорідності.
- Для глазурі розтопіть шоколад з вершками на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Після цього можна починати збирати торт.
- Розріжте бісквіт на 3 коржі. Просочіть два нижні коржі абрикосовим сиропом та змастіть кремом. Змастіть верхній корж та боки торта абрикосовим джемом. Поставте торт у холодильник на 1 годину, а потім — покрийте глазур'ю.
Дайте готовому торту кілька годин настоятися в холодильнику, щоб коржі просочились. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.