Укр

Идеальный рецепт торта на любой случай: он просто тает во рту

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рецепт роскошного шоколадного тортика
Рецепт роскошного шоколадного тортика. Фото kondishop.com.ua

Как приготовить классический торт.

На дому можно приготовить немало вкусных десертов. Мы делились рецептом "невидимого" яблочного пирога. И даже полноценный тортик можно приготовить.

В кулинарном блоге the_best_ukrainian_recipes рассказали, как приготовить классический "Пражский" торт — шоколадный, с абрикосовой пропиткой. Это непревзойденный шоколадный десерт, который станет украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Яйца – 6 шт
  • Сахар – столько же, сколько яиц по объему
  • Мука – столько же, сколько яиц по объему
  • Какао – 2 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сливочное масло – 50 г

Для крема:

  • Сливочное масло – 250 г
  • Сгущенка – 100 г
  • Какао – 2 ст. л.
  • Яичный желток – 1 шт
  • Вода – 1 ст. л.
  • Ванильный сахар – 1 ч. л.

Для глазури:

  • Черный шоколад – 1 плитка
  • Сливки (жидкие) – 50 мл
  • Абрикосовый сироп

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с миксером сахаром в течение 10-12 минут до образования пышной массы. Аккуратно вмешайте просеянную муку, какао и разрыхлитель. Добавьте растопленное сливочное масло (не горячее).
  2. Вылейте в форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 40 минут. Оставьте бисквит в выключенной духовке на 20 минут, затем полностью остудите на решетке.
  3. Для крема взбейте яичный желток с водой. Добавьте какао и сгущенку, взбейте. Варите на водяной бане до загустения.
  4. Взбейте размягченное сливочное масло с ванильным сахаром до пышной массы. Постепенно добавьте охлажденный заварной крем, взбивая до однородности.
  5. Для глазури растопите шоколад со сливками на водяной бане или в микроволновке. После этого можно начинать собирать торт.
  6. Разрежьте бисквит на 3 коржа. Пропитайте два нижних коржа абрикосовым сиропом и смажьте кремом. Смажьте верхний корж и бока торта абрикосовым джемом. Поставьте торт в холодильник на 1 час, а затем покройте глазурью.

Дайте готовому торту несколько часов настояться в холодильнике, чтобы лепешки пропитались. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.

Теги:
#Рецепт #Торт #Шоколад #Десерт