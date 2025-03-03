Идеальный рецепт торта на любой случай: он просто тает во рту
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Как приготовить классический торт.
На дому можно приготовить немало вкусных десертов. Мы делились рецептом "невидимого" яблочного пирога. И даже полноценный тортик можно приготовить.
В кулинарном блоге the_best_ukrainian_recipes рассказали, как приготовить классический "Пражский" торт — шоколадный, с абрикосовой пропиткой. Это непревзойденный шоколадный десерт, который станет украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
- Яйца – 6 шт
- Сахар – столько же, сколько яиц по объему
- Мука – столько же, сколько яиц по объему
- Какао – 2 ст. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сливочное масло – 50 г
Для крема:
- Сливочное масло – 250 г
- Сгущенка – 100 г
- Какао – 2 ст. л.
- Яичный желток – 1 шт
- Вода – 1 ст. л.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
Для глазури:
- Черный шоколад – 1 плитка
- Сливки (жидкие) – 50 мл
- Абрикосовый сироп
Способ приготовления:
- Взбейте яйца с миксером сахаром в течение 10-12 минут до образования пышной массы. Аккуратно вмешайте просеянную муку, какао и разрыхлитель. Добавьте растопленное сливочное масло (не горячее).
- Вылейте в форму и выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 40 минут. Оставьте бисквит в выключенной духовке на 20 минут, затем полностью остудите на решетке.
- Для крема взбейте яичный желток с водой. Добавьте какао и сгущенку, взбейте. Варите на водяной бане до загустения.
- Взбейте размягченное сливочное масло с ванильным сахаром до пышной массы. Постепенно добавьте охлажденный заварной крем, взбивая до однородности.
- Для глазури растопите шоколад со сливками на водяной бане или в микроволновке. После этого можно начинать собирать торт.
- Разрежьте бисквит на 3 коржа. Пропитайте два нижних коржа абрикосовым сиропом и смажьте кремом. Смажьте верхний корж и бока торта абрикосовым джемом. Поставьте торт в холодильник на 1 час, а затем покройте глазурью.
Дайте готовому торту несколько часов настояться в холодильнике, чтобы лепешки пропитались. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.