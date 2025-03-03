Повноцінна страва з вчорашньої картоплі: лінивий обід чи вечеря (відео)
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Чудова страва на кожен день
Картопля — це особливий продукт. Ми розповідали, чому не варто додавати її в борщ. Тепер ділимось рецептом, який допоможе вам смачно і ситно використати залишки вчорашнього картопляного пюре.
Кулінарна блогерка під ніком danilchenko_77 розповіла, як приготувати із уже неапетитних залишків гарніру ліниві вареники. Вони можуть стати смачним обідом або вечерею.
Інгредієнти:
- картопляне пюре — 500 г
- яйце — 1 шт
- сіль, перець
- борошно — 200-250 г
Спосіб приготування:
- Холодне картопляне пюре розминаємо, щоб було зручніше замішувати тісто. Додаємо до картоплі яйце та спеції.
- Все ретельно перемішуємо. Після цього, замішуючи тісто, додаємо борошно.
- Вимішуємо однорідне тісто. Формуємо з нього дві "ковбаски". Ділимо їх на окремі "варенички".
- Поки ми це робимо, можна поставити на вогонь каструлю з водою. Коли вона закипить, додаємо трохи солі.
- Кладемо ліниві вареники та перемішуємо. Коли вода знову закипить, засікаємо час та відварюємо ще 5 хвилин.
Такі вареники можна їсти з будь-якими вашими улюбленими доповненнями. До прикладу, смачно буде зі сметанкою, або зі смаженою цибулею та шкварками. Також ми ділились рецептом апетитного українського салату — таратути.