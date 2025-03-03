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Повноцінна страва з вчорашньої картоплі: лінивий обід чи вечеря (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні та ситні ліниві варенички
Апетитні та ситні ліниві варенички. Фото 24tv.ua

Чудова страва на кожен день

Картопля — це особливий продукт. Ми розповідали, чому не варто додавати її в борщ. Тепер ділимось рецептом, який допоможе вам смачно і ситно використати залишки вчорашнього картопляного пюре.

Кулінарна блогерка під ніком danilchenko_77 розповіла, як приготувати із уже неапетитних залишків гарніру ліниві вареники. Вони можуть стати смачним обідом або вечерею.

Інгредієнти:

  • картопляне пюре — 500 г
  • яйце — 1 шт
  • сіль, перець
  • борошно — 200-250 г

Спосіб приготування:

  1. Холодне картопляне пюре розминаємо, щоб було зручніше замішувати тісто. Додаємо до картоплі яйце та спеції.
  2. Все ретельно перемішуємо. Після цього, замішуючи тісто, додаємо борошно.
  3. Вимішуємо однорідне тісто. Формуємо з нього дві "ковбаски". Ділимо їх на окремі "варенички".
  4. Поки ми це робимо, можна поставити на вогонь каструлю з водою. Коли вона закипить, додаємо трохи солі.
  5. Кладемо ліниві вареники та перемішуємо. Коли вода знову закипить, засікаємо час та відварюємо ще 5 хвилин.

Такі вареники можна їсти з будь-якими вашими улюбленими доповненнями. До прикладу, смачно буде зі сметанкою, або зі смаженою цибулею та шкварками. Також ми ділились рецептом апетитного українського салату — таратути.

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#Вареники #Рецепт #Картопля #Тісто