Повноцінна страва з вчорашньої картоплі: лінивий обід чи вечеря (відео)

Чудова страва на кожен день

Картопля — це особливий продукт. Ми розповідали, чому не варто додавати її в борщ. Тепер ділимось рецептом, який допоможе вам смачно і ситно використати залишки вчорашнього картопляного пюре.

Кулінарна блогерка під ніком danilchenko_77 розповіла, як приготувати із уже неапетитних залишків гарніру ліниві вареники. Вони можуть стати смачним обідом або вечерею.

Інгредієнти:

картопляне пюре — 500 г

яйце — 1 шт

сіль, перець

борошно — 200-250 г

Спосіб приготування:

Холодне картопляне пюре розминаємо, щоб було зручніше замішувати тісто. Додаємо до картоплі яйце та спеції. Все ретельно перемішуємо. Після цього, замішуючи тісто, додаємо борошно. Вимішуємо однорідне тісто. Формуємо з нього дві "ковбаски". Ділимо їх на окремі "варенички". Поки ми це робимо, можна поставити на вогонь каструлю з водою. Коли вона закипить, додаємо трохи солі. Кладемо ліниві вареники та перемішуємо. Коли вода знову закипить, засікаємо час та відварюємо ще 5 хвилин.

Такі вареники можна їсти з будь-якими вашими улюбленими доповненнями. До прикладу, смачно буде зі сметанкою, або зі смаженою цибулею та шкварками. Також ми ділились рецептом апетитного українського салату — таратути.