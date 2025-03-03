Полноценное блюдо из вчерашнего картофеля: ленивый обед или ужин (видео)

Прекрасное блюдо на каждый день

Картофель – это особый продукт. Мы рассказывали, почему не стоит добавлять его в борщ. Теперь делимся рецептом, который поможет вам вкусно и сытно использовать остатки вчерашнего картофельного пюре.

Кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77 рассказала, как приготовить из уже неаппетитных остатков гарнира ленивые вареники. Они могут стать вкусным обедом или ужином.

Ингредиенты:

картофельное пюре — 500 г

яйцо — 1 шт

соль, перец

мука — 200-250 г

Способ приготовления:

Холодное картофельное пюре разминаем, чтобы удобнее было замешивать тесто. Добавляем в картофель яйцо и специи. Все тщательно перемешиваем. После этого, замешивая тесто, добавляем муку. Вымешиваем однородное тесто. Формируем из него две "колбаски". Делим их на отдельные "варенички". Пока мы это делаем, можно поставить кастрюлю с водой на огонь. Когда она закипит, добавляем немного соли. Кладем ленивые вареники и перемешиваем. Когда вода снова закипит, засекаем время и отвариваем еще 5 минут.

Такие вареники можно кушать с любыми вашими любимыми дополнениями. К примеру, вкусно будет со сметанкой или с жареным луком и шкварками. Также мы делились рецептом аппетитного украинского салата – таратуты.