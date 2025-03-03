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Полноценное блюдо из вчерашнего картофеля: ленивый обед или ужин (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные и сытные ленивые варенички
Аппетитные и сытные ленивые варенички. Фото 24tv.ua

Прекрасное блюдо на каждый день

Картофель – это особый продукт. Мы рассказывали, почему не стоит добавлять его в борщ. Теперь делимся рецептом, который поможет вам вкусно и сытно использовать остатки вчерашнего картофельного пюре.

Кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77 рассказала, как приготовить из уже неаппетитных остатков гарнира ленивые вареники. Они могут стать вкусным обедом или ужином.

Ингредиенты:

  • картофельное пюре — 500 г
  • яйцо — 1 шт
  • соль, перец
  • мука — 200-250 г

Способ приготовления:

  1. Холодное картофельное пюре разминаем, чтобы удобнее было замешивать тесто. Добавляем в картофель яйцо и специи.
  2. Все тщательно перемешиваем. После этого, замешивая тесто, добавляем муку.
  3. Вымешиваем однородное тесто. Формируем из него две "колбаски". Делим их на отдельные "варенички".
  4. Пока мы это делаем, можно поставить кастрюлю с водой на огонь. Когда она закипит, добавляем немного соли.
  5. Кладем ленивые вареники и перемешиваем. Когда вода снова закипит, засекаем время и отвариваем еще 5 минут.

Такие вареники можно кушать с любыми вашими любимыми дополнениями. К примеру, вкусно будет со сметанкой или с жареным луком и шкварками. Также мы делились рецептом аппетитного украинского салата – таратуты.

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#Вареники #Рецепт #Картофель #Тесто