Полноценное блюдо из вчерашнего картофеля: ленивый обед или ужин (видео)
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Прекрасное блюдо на каждый день
Картофель – это особый продукт. Мы рассказывали, почему не стоит добавлять его в борщ. Теперь делимся рецептом, который поможет вам вкусно и сытно использовать остатки вчерашнего картофельного пюре.
Кулинарная блоггерша под ником danilchenko_77 рассказала, как приготовить из уже неаппетитных остатков гарнира ленивые вареники. Они могут стать вкусным обедом или ужином.
Ингредиенты:
- картофельное пюре — 500 г
- яйцо — 1 шт
- соль, перец
- мука — 200-250 г
Способ приготовления:
- Холодное картофельное пюре разминаем, чтобы удобнее было замешивать тесто. Добавляем в картофель яйцо и специи.
- Все тщательно перемешиваем. После этого, замешивая тесто, добавляем муку.
- Вымешиваем однородное тесто. Формируем из него две "колбаски". Делим их на отдельные "варенички".
- Пока мы это делаем, можно поставить кастрюлю с водой на огонь. Когда она закипит, добавляем немного соли.
- Кладем ленивые вареники и перемешиваем. Когда вода снова закипит, засекаем время и отвариваем еще 5 минут.
Такие вареники можно кушать с любыми вашими любимыми дополнениями. К примеру, вкусно будет со сметанкой или с жареным луком и шкварками. Также мы делились рецептом аппетитного украинского салата – таратуты.