Забудьте про намазку з магазина: готуємо плавлений сир вдома за 10 хвилин (відео)

Рецепт для бутербродів, супів та закусок

Плавлений сир — смачний та універсальний продукт, який часто використовують для приготування бутербродів. Також сир можна додавати до супів та соусів, готувати з ним смачні закуски. При цьому не обов'язково купляти цей продукт в магазині.

Блогерка valeria_pytel_ показала, як швидко приготувати плавлений сир з продуктів, які є майже у кожному холодильнику.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир — 500 г.

Вершкове масло — 50 г.

Яйце -1 шт.

Сіль — 0, 5 ч.л.

Сода — 0,5 ч. л.

Приготування: