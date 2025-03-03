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Забудьте про намазку з магазина: готуємо плавлений сир вдома за 10 хвилин (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Домашній плавлений сир
Домашній плавлений сир. Фото Freepik

Рецепт для бутербродів, супів та закусок

Плавлений сир — смачний та універсальний продукт, який часто використовують для приготування бутербродів. Також сир можна додавати до супів та соусів, готувати з ним смачні закуски. При цьому не обов'язково купляти цей продукт в магазині.

Блогерка valeria_pytel_ показала, як швидко приготувати плавлений сир з продуктів, які є майже у кожному холодильнику.

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир — 500 г.
  • Вершкове масло — 50 г.
  • Яйце -1 шт.
  • Сіль — 0, 5 ч.л.
  • Сода — 0,5 ч. л.

Приготування:

  1. До сиру додаємо сіль, соду, яйце та вершкове масло.
  2. Перебиваємо погружним блендером в однорідну масу.
  3. Ставимо на маленький вогонь та проварюємо до рідкої консистенції.
  4. Розливаємо по формам, за бажанням додаємо італійські трави.
  5. Накриваємо харчовою плівкою, даємо охолонути та залишаємо в холодильнику.
Теги:
#Рецепти #Сир #Закуска #намазка