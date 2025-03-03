Забудьте про намазку з магазина: готуємо плавлений сир вдома за 10 хвилин (відео)
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Рецепт для бутербродів, супів та закусок
Плавлений сир — смачний та універсальний продукт, який часто використовують для приготування бутербродів. Також сир можна додавати до супів та соусів, готувати з ним смачні закуски. При цьому не обов'язково купляти цей продукт в магазині.
Блогерка valeria_pytel_ показала, як швидко приготувати плавлений сир з продуктів, які є майже у кожному холодильнику.
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир — 500 г.
- Вершкове масло — 50 г.
- Яйце -1 шт.
- Сіль — 0, 5 ч.л.
- Сода — 0,5 ч. л.
Приготування:
- До сиру додаємо сіль, соду, яйце та вершкове масло.
- Перебиваємо погружним блендером в однорідну масу.
- Ставимо на маленький вогонь та проварюємо до рідкої консистенції.
- Розливаємо по формам, за бажанням додаємо італійські трави.
- Накриваємо харчовою плівкою, даємо охолонути та залишаємо в холодильнику.