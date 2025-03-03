Забудьте о намазке из магазина: готовим плавленый сыр дома за 10 минут (видео)
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Рецепт для бутербродов, супов и закусок
Плавленый сыр – вкусный и универсальный продукт, часто используемый для приготовления бутербродов. Также сыр можно добавлять в супы и соусы, готовить с ним вкусные закуски. При этом необязательно покупать этот продукт в магазине.
Блогерша valeria_pytel_ показала, как быстро приготовить плавленый сыр из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике.
Ингредиенты:
- Творог – 500 г.
- Сливочное масло – 50 г.
- Яйцо -1 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Сода – 0,5 ч. л.
Приготовление:
- В сыр добавляем соль, соду, яйцо и сливочное масло.
- Перебиваем погружным блендером в однородную массу.
- Ставим на маленький огонь и провариваем до редкой консистенции.
- Разливаем по формам, по желанию добавляем итальянские травы.
- Накрываем пищевой пленкой, даем остыть и оставляем в холодильнике.