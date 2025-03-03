Забудьте о намазке из магазина: готовим плавленый сыр дома за 10 минут (видео)

Рецепт для бутербродов, супов и закусок

Плавленый сыр – вкусный и универсальный продукт, часто используемый для приготовления бутербродов. Также сыр можно добавлять в супы и соусы, готовить с ним вкусные закуски. При этом необязательно покупать этот продукт в магазине.

Блогерша valeria_pytel_ показала, как быстро приготовить плавленый сыр из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике.

Ингредиенты:

Творог – 500 г.

Сливочное масло – 50 г.

Яйцо -1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Сода – 0,5 ч. л.

Приготовление: