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Забудьте о намазке из магазина: готовим плавленый сыр дома за 10 минут (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Домашний плавленый сыр
Домашний плавленый сыр. Фото Freepik

Рецепт для бутербродов, супов и закусок

Плавленый сыр – вкусный и универсальный продукт, часто используемый для приготовления бутербродов. Также сыр можно добавлять в супы и соусы, готовить с ним вкусные закуски. При этом необязательно покупать этот продукт в магазине.

Блогерша valeria_pytel_ показала, как быстро приготовить плавленый сыр из продуктов, которые есть почти в каждом холодильнике.

Ингредиенты:

  • Творог – 500 г.
  • Сливочное масло – 50 г.
  • Яйцо -1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Сода – 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. В сыр добавляем соль, соду, яйцо и сливочное масло.
  2. Перебиваем погружным блендером в однородную массу.
  3. Ставим на маленький огонь и провариваем до редкой консистенции.
  4. Разливаем по формам, по желанию добавляем итальянские травы.
  5. Накрываем пищевой пленкой, даем остыть и оставляем в холодильнике.
Теги:
#Рецепты #Творог #Закуска #намазка