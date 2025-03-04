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Ситний обід з кілограма картоплі: як приготувати дуже ніжні зрази (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт з картоплі
Чудовий рецепт з картоплі. Фото Кулінарні витівки

Апетитні картопляні зрази з грибною начинкою

Щоб потішити себе та близьких смачненьким, не обов’язково йти до ресторану. Ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві чебуреки. Тепер ділимось рецептом чудових зразів з картоплі.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Зрази з грибною начинкою виходять ситні, ароматні та смачні. Чудовий варіант смачної вечері або обіду.

Інгредієнти:

  • картопля 1 кг
  • яйце 1 шт
  • борошно 3 ст. л.
  • сіль до смаку
  • перець

Для начинки:

  • гриби
  • цибуля
  • морква
  • фарш

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, потрібно приготувати начинку. Слід обсмажити цибулю з морквою, тоді додати нарізані гриби та смажити до випаровування вологи.
  2. Коли гриби висохнуть, додати фарш і тушкувати все разом до готовності. Коли все буде готове, посолити та додати спеції.
  3. Картоплю у шкірці слід відварити до готовності. Тоді очистити від шкірки та пом’яти на пюре. Додати яйце, сіль, перець та перемішати.
  4. З картопляного тіста формуємо плаский коржик. Кладемо всередину начинку та формуємо зрази, трохи присипаючи поверхню та руки борошном.
  5. Так формуємо всі зрази. Залишається обсмажити до готовності з двох сторін.

Зрази можна одразу не смажити — їх можна заморозити, щоб ласувати потім. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Гриби #Фарш