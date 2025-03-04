Ситний обід з кілограма картоплі: як приготувати дуже ніжні зрази (відео)
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Апетитні картопляні зрази з грибною начинкою
Щоб потішити себе та близьких смачненьким, не обов’язково йти до ресторану. Ми розповідали, як приготувати апетитні ліниві чебуреки. Тепер ділимось рецептом чудових зразів з картоплі.
Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком valerikiry. Зрази з грибною начинкою виходять ситні, ароматні та смачні. Чудовий варіант смачної вечері або обіду.
Інгредієнти:
- картопля 1 кг
- яйце 1 шт
- борошно 3 ст. л.
- сіль до смаку
- перець
Для начинки:
- гриби
- цибуля
- морква
- фарш
Спосіб приготування:
- Перш за все, потрібно приготувати начинку. Слід обсмажити цибулю з морквою, тоді додати нарізані гриби та смажити до випаровування вологи.
- Коли гриби висохнуть, додати фарш і тушкувати все разом до готовності. Коли все буде готове, посолити та додати спеції.
- Картоплю у шкірці слід відварити до готовності. Тоді очистити від шкірки та пом’яти на пюре. Додати яйце, сіль, перець та перемішати.
- З картопляного тіста формуємо плаский коржик. Кладемо всередину начинку та формуємо зрази, трохи присипаючи поверхню та руки борошном.
- Так формуємо всі зрази. Залишається обсмажити до готовності з двох сторін.
Зрази можна одразу не смажити — їх можна заморозити, щоб ласувати потім. Також ми розповідали, як приготувати апетитний паштет.