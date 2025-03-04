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Сытный обед из килограма картофеля: как приготовить очень нежные зразы (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт из картофеля
Прекрасный рецепт из картофеля. Фото Кулинарные проделки

Аппетитные картофельные зразы с грибной начинкой

Чтобы порадовать себя и близких вкусненько, не обязательно идти в ресторан. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые чебуреки. Теперь делимся рецептом замечательных зразов из картофеля.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Зразы с грибной начинкой получаются сытные, ароматные и вкусные. Прекрасный вариант вкусного ужина или обеда.

Ингредиенты:

  • картофель 1 кг
  • яйцо 1 шт
  • мука 3 ст. л.
  • соль по вкусу
  • перец

Для начинки:

  • грибы
  • лук
  • морковь
  • фарш

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, нужно приготовить начинку. Следует обжарить лук с морковью, добавить нарезанные грибы и жарить до испарения влаги.
  2. Когда грибы высохнут, добавить фарш и тушить все вместе до готовности. Когда все будет готово, посолить и добавить специи.
  3. Картошку в кожуре следует отварить до готовности. Затем очистить от кожуры и помять на пюре. Добавить яйцо, соль, перец и перемешать.
  4. Из картофельного теста формируем плоскую лепешку. Кладем внутрь начинку и формируем зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой.
  5. Так формируем все зразы. Остается обжарить до готовности с двух сторон.

Зразы можно сразу не жарить — их можно заморозить, чтобы лакомиться потом. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Грибы #Фарш