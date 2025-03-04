Сытный обед из килограма картофеля: как приготовить очень нежные зразы (видео)
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Аппетитные картофельные зразы с грибной начинкой
Чтобы порадовать себя и близких вкусненько, не обязательно идти в ресторан. Мы рассказывали, как приготовить аппетитные ленивые чебуреки. Теперь делимся рецептом замечательных зразов из картофеля.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником valerikiry. Зразы с грибной начинкой получаются сытные, ароматные и вкусные. Прекрасный вариант вкусного ужина или обеда.
Ингредиенты:
- картофель 1 кг
- яйцо 1 шт
- мука 3 ст. л.
- соль по вкусу
- перец
Для начинки:
- грибы
- лук
- морковь
- фарш
Способ приготовления:
- Прежде всего, нужно приготовить начинку. Следует обжарить лук с морковью, добавить нарезанные грибы и жарить до испарения влаги.
- Когда грибы высохнут, добавить фарш и тушить все вместе до готовности. Когда все будет готово, посолить и добавить специи.
- Картошку в кожуре следует отварить до готовности. Затем очистить от кожуры и помять на пюре. Добавить яйцо, соль, перец и перемешать.
- Из картофельного теста формируем плоскую лепешку. Кладем внутрь начинку и формируем зразы, немного присыпая поверхность и руки мукой.
- Так формируем все зразы. Остается обжарить до готовности с двух сторон.
Зразы можно сразу не жарить — их можно заморозить, чтобы лакомиться потом. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный паштет.