Якщо є банка шпротів, можна зробити смачну закуску: ніхто не здогадається, з чого вона (відео)
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Чудовий рецепт смачної закуски
Рибні закуски — чудова нагода урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати справжній одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом апетитної намазки зі шпротів.
Рецептом поділилась шеф-кухарка та кулінарна блогерка Валентина Кущ. Такі бутерброди можна навіть подати на святковий стіл, і ніхто не здогадається, з чого вони зроблені.
Інгредієнти:
- Шпроти — 240 г;
- Яйця — 2 шт;
- Сирки плавлені — 2 шт;
- Огірок солоний — 3-4 середніх;
- Цибуля Марс — 0,5 шт;
- Майонез — 30 г;
- Сіль та перець — до смаку.
Спосіб приготування:
- Яйця відварюємо накруто. Одразу перекладаємо їх у холодну воду — так буде легше чистити їх від шкаралупи.
- Поки яйця холонуть, відкриваємо шпроти та зливаємо з них олію. Рибинки перекладаємо в тарілку, де буде зручно замішувати намазку.
- Яйця чистимо від шкаралупи та розрізаємо на четвертинки. Яйця і сирки додаємо до шпротів. Все ретельно розминаємо виделкою та перетираємо в однорідну масу.
- Огірок та цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Теж додаємо. Заправляємо все майонезом, солимо і перчимо. Перемішуємо.
Цю закуску можна класти на хліб, мастити на гріночки чи викладати в тарталетки. Також ми розповідали, як приготувати смачний "Київський" салат.