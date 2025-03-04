Якщо є банка шпротів, можна зробити смачну закуску: ніхто не здогадається, з чого вона (відео)

Чудовий рецепт смачної закуски

Рибні закуски — чудова нагода урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати справжній одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом апетитної намазки зі шпротів.

Рецептом поділилась шеф-кухарка та кулінарна блогерка Валентина Кущ. Такі бутерброди можна навіть подати на святковий стіл, і ніхто не здогадається, з чого вони зроблені.

Інгредієнти:

Шпроти — 240 г;

Яйця — 2 шт;

Сирки плавлені — 2 шт;

Огірок солоний — 3-4 середніх;

Цибуля Марс — 0,5 шт;

Майонез — 30 г;

Сіль та перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Яйця відварюємо накруто. Одразу перекладаємо їх у холодну воду — так буде легше чистити їх від шкаралупи. Поки яйця холонуть, відкриваємо шпроти та зливаємо з них олію. Рибинки перекладаємо в тарілку, де буде зручно замішувати намазку. Яйця чистимо від шкаралупи та розрізаємо на четвертинки. Яйця і сирки додаємо до шпротів. Все ретельно розминаємо виделкою та перетираємо в однорідну масу. Огірок та цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Теж додаємо. Заправляємо все майонезом, солимо і перчимо. Перемішуємо.

Цю закуску можна класти на хліб, мастити на гріночки чи викладати в тарталетки. Також ми розповідали, як приготувати смачний "Київський" салат.