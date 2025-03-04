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Якщо є банка шпротів, можна зробити смачну закуску: ніхто не здогадається, з чого вона (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Апетитна намазка зі шпротів
Апетитна намазка зі шпротів. Фото shuba.life

Чудовий рецепт смачної закуски

Рибні закуски — чудова нагода урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати справжній одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом апетитної намазки зі шпротів.

Рецептом поділилась шеф-кухарка та кулінарна блогерка Валентина Кущ. Такі бутерброди можна навіть подати на святковий стіл, і ніхто не здогадається, з чого вони зроблені.

Інгредієнти:

  • Шпроти — 240 г;
  • Яйця — 2 шт;
  • Сирки плавлені — 2 шт;
  • Огірок солоний — 3-4 середніх;
  • Цибуля Марс — 0,5 шт;
  • Майонез — 30 г;
  • Сіль та перець — до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Яйця відварюємо накруто. Одразу перекладаємо їх у холодну воду — так буде легше чистити їх від шкаралупи.
  2. Поки яйця холонуть, відкриваємо шпроти та зливаємо з них олію. Рибинки перекладаємо в тарілку, де буде зручно замішувати намазку.
  3. Яйця чистимо від шкаралупи та розрізаємо на четвертинки. Яйця і сирки додаємо до шпротів. Все ретельно розминаємо виделкою та перетираємо в однорідну масу.
  4. Огірок та цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Теж додаємо. Заправляємо все майонезом, солимо і перчимо. Перемішуємо.

Цю закуску можна класти на хліб, мастити на гріночки чи викладати в тарталетки. Також ми розповідали, як приготувати смачний "Київський" салат.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Бутерброди #Шпроти #намазка